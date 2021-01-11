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Ekonomi Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 11 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
Ekonomi

Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 11 Ocak 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son durum gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın ne kadar? Altın, ABD’de Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın 2.000 dolarlık yardım teklifini reddetmesi sonrasında yükseldi. Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 438,12 seviyesinde işlem gördü. Çeyrek altın bugüne de 722,70 TL seviyesinde başladı. İşte 11 Ocak altın fiyatlarında son durum.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 08:07:00 - 2021-01-11 08:08:33
Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 11 Ocak 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? 2021 yılına girmiş bulunmaktayız. 2020 yılı korona virüs salgını nedeniyle bir hayli sıkıntılı geçti. Salgın vatandaşların sağlığını tehdit ederken bir yandan da ülkelerin ekonomilerini de vurdu. Salgın döneminde altın, dolar ve euro yükselişte olsa da özellikle de korona aşısının bulunması ve aşının uygulanmaya başlanmasından sonra altın fiyatlarında hızlı bir düşüş söz konusu oldu. 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde aşıların vurulmasına devam edilirken, altın fiyatları da inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. 

Altın fiyatları

ATA ALTIN

Alış: 2.926,90

Satış: 2.951,40

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.968,00

Satış: 3.013,00

GRAM ALTIN

Alış: 438,01

Satış: 438,12

YARIM ALTIN

Alış: 1.425,10

Satış: 1.445,90

ÇEYREK ALTIN

Alış: 712,50

Satış: 722,70

TAM ALTIN

Alış: 2.858,28

Satış: 2.916,26

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 396,83

Satış: 412,18

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