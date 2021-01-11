Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 11 Ocak 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? 2021 yılına girmiş bulunmaktayız. 2020 yılı korona virüs salgını nedeniyle bir hayli sıkıntılı geçti. Salgın vatandaşların sağlığını tehdit ederken bir yandan da ülkelerin ekonomilerini de vurdu. Salgın döneminde altın, dolar ve euro yükselişte olsa da özellikle de korona aşısının bulunması ve aşının uygulanmaya başlanmasından sonra altın fiyatlarında hızlı bir düşüş söz konusu oldu. 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde aşıların vurulmasına devam edilirken, altın fiyatları da inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor.

Altın fiyatları

ATA ALTIN

Alış: 2.926,90

Satış: 2.951,40

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.968,00

Satış: 3.013,00

GRAM ALTIN

Alış: 438,01

Satış: 438,12

YARIM ALTIN

Alış: 1.425,10

Satış: 1.445,90

ÇEYREK ALTIN

Alış: 712,50

Satış: 722,70

TAM ALTIN

Alış: 2.858,28

Satış: 2.916,26

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 396,83

Satış: 412,18