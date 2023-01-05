Gram altın güncel | Altın fiyatları 5 Ocak Perşembe
Yeni günle birlikte güncel altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Pek çok kişi 'Gram altın ne kadar?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Altın fiyatları sık sık araştırılıyor. Pek çok kişi gram ve çeyrek altının ne kadar olduğunu araştırıyor.
Gram altın güncel | Altın fiyatları 5 Ocak Perşembe
Gram altın
Alış: 1.116,22 TL
Satış: 1.116,42 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.832,00 TL
Satış: 1.861,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.654,00 TL
Satış: 3.722,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 7.336,00 TL
Satış: 7.416,00 TL
Reşat altını
Alış: 7.368,47 TL
Satış: 7.448,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 1.029,78 TL
Satış: 1.041,19 TL