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Ekonomi Gram altın güncel | Altın fiyatları 5 Ocak Perşembe
Ekonomi

Gram altın güncel | Altın fiyatları 5 Ocak Perşembe

Yeni günle birlikte güncel altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Pek çok kişi 'Gram altın ne kadar?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 09:15:00 -
Gram altın güncel | Altın fiyatları 5 Ocak Perşembe

Altın fiyatları sık sık araştırılıyor. Pek çok kişi gram ve çeyrek altının ne kadar olduğunu araştırıyor.

Gram altın güncel | Altın fiyatları 5 Ocak Perşembe

Gram altın

Alış: 1.116,22 TL

Satış: 1.116,42 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.832,00 TL

Satış: 1.861,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.654,00 TL

Satış: 3.722,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 7.336,00 TL

Satış: 7.416,00 TL

Reşat altını

Alış: 7.368,47 TL

Satış: 7.448,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 1.029,78 TL

Satış: 1.041,19 TL

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