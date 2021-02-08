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Ekonomi Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı 8 Şubat altın fiyatı ne kadar? Altın ne kadar oldu?
Ekonomi

Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı 8 Şubat altın fiyatı ne kadar? Altın ne kadar oldu?

Gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları şubat ayında da düşüşle başladı. Koronavirüsün ilk zamanlarında altın fiyatları rekora koştu. Bu süreçte yatırımcısının yüzünü güldüren altın, korona aşısının bulunması ve uygulanmaya başlaması, Merkez Bankası’nın müdahaleleleri sonrası altın fiyatlarında bir hayli gerileme oldu. Altına yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları ne olacak? Altın alınmalı mı? Altın yükselecek mi? Altın düşer mi çıkar mı? sorularını sorarken, hem uzmanlar hem de bankalar altına yatırım yapmaya devam mesajı veriyor. Peki altın ne zaman çıkar? Altın ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 08:15:00 - 2021-02-08 08:16:23
Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı 8 Şubat altın fiyatı ne kadar? Altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son durum bilgileriyle başlayalım. Kapalıçarşı'da bugün gram altın fiyatı 419 liraya kadar geriledi. Çeyrek altın 695 lira, Cumhuriyet altın ise 2.765 liradan satılıyor. Peki altın yükselecek mi? 2021 yılına düşüşle başlayan altın için öngörüler olumlu şekilde ilerliyor. Standard Chartered analistlerinden Suki Cooper, yayımladığı raporda, altının yükselişine devam edebileceğini belirtti. Peki 8 Şubat Pazartesi altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın düştü mü? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? İşte altın fiyatlarında son durum.

GRAM ALTIN FİYATI

410,29

412,81

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

410,75

410,85

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.813,17

1.815,05

ÇEYREK ALTIN FİYATI

656,99

671,46

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.628,79

2.678,74

YARIM ALTIN FİYATI

1.310,29

1.343,48

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.628,79

2.678,74

ATA ALTIN FİYATI

2.694,44

2.762,68

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

224,76

271,69

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

371,31

399,67

GREMSE ALTIN FİYATI

6.647,00

6.779,00

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,10

6,11

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

26,92

26,95

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