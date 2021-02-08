Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı 8 Şubat altın fiyatı ne kadar? Altın ne kadar oldu?

Gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları şubat ayında da düşüşle başladı. Koronavirüsün ilk zamanlarında altın fiyatları rekora koştu. Bu süreçte yatırımcısının yüzünü güldüren altın, korona aşısının bulunması ve uygulanmaya başlaması, Merkez Bankası’nın müdahaleleleri sonrası altın fiyatlarında bir hayli gerileme oldu. Altına yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları ne olacak? Altın alınmalı mı? Altın yükselecek mi? Altın düşer mi çıkar mı? sorularını sorarken, hem uzmanlar hem de bankalar altına yatırım yapmaya devam mesajı veriyor. Peki altın ne zaman çıkar? Altın ne kadar?