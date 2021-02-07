Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı 7 Şubat altın fiyatı ne kadar? Altın ne kadar oldu?
Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı doğru eğilimini sürdürüyor. Gram altın dün gün içerisinde 410 TL seviyesine gerileyerek 27 Temmuz 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Peki gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, bilezik altın fiyat ne kadar? Altın ne kadar oldu?
Ons altın fiyatları yüzde 6’nın üzerinde değer kaybederken, hem ons hem de dolar/TL’deki düşüşün etkisiyle gram altın fiyatları, yaklaşık yüzde 10 gerileyerek yatırımcısını üzdü. Gram altının psikolojik sınır olarak kabul edilen 400 TL’nin altına düşmesi güvenli liman olanak görülen altına güvensiz liman olma yolunda önemli bir kırılmaya yol açacağını söyleyenler olduğu gibi altının düşüşmeye deva etse de uzun dönemde atının yine rekorlara koşacağını söyleyenler de yok değil. Peki 7 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı ile bilezik fiyatları.
7 Şubat altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 410.11
SATIŞ:411.26
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 668,0
SATIŞ: 682.0
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.668,00
SATIŞ: 2.710,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: 373,27
SATIŞ: 376,13