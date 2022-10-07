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Ekonomi Gram altın çeyrek altın ne kadar 7 Eylül Cuma
Ekonomi

Gram altın çeyrek altın ne kadar 7 Eylül Cuma

Haftanın son işlem gününde güncel altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, altın alış satış fiyatı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-10-07 09:24:00 -
Gram altın çeyrek altın ne kadar 7 Eylül Cuma

Pandemiyle birlikte yükselen altın fiyatları, 2018'den bu yana en yüksek değerlere ulaştı. Altın yatırımı yapacak olanlar ise alış satış fiyatlarını araştırıyor.

Gram altın çeyrek altın ne kadar 7 Eylül Cuma

Gram altın

Alış:       1.023,15 TL

Satış:     1.023,07 TL

Çeyrek altın

Alış:       1.673,00 TL

Satış:     1.693,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.341,00 TL

Satış:     3.387,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.671,00 TL

Satış: 6.751,00 TL

22 ayar bilezik

Alış: 936,33 TL

Satış: 944,87 TL

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