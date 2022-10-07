Gram altın çeyrek altın ne kadar 7 Eylül Cuma
Haftanın son işlem gününde güncel altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, altın alış satış fiyatı ne kadar?
Pandemiyle birlikte yükselen altın fiyatları, 2018'den bu yana en yüksek değerlere ulaştı. Altın yatırımı yapacak olanlar ise alış satış fiyatlarını araştırıyor.
Gram altın çeyrek altın ne kadar 7 Eylül Cuma
Gram altın
Alış: 1.023,15 TL
Satış: 1.023,07 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.673,00 TL
Satış: 1.693,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.341,00 TL
Satış: 3.387,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.671,00 TL
Satış: 6.751,00 TL
22 ayar bilezik
Alış: 936,33 TL
Satış: 944,87 TL