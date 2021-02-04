Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 4 Şubat altın fiyatları

Koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda altın fiyatları rekor kırarak yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Hem ABD seçim sonuçları, hem korona aşısının bulunup uygulanmaya başlaması hem de Merkez Bankası’nın kararları altın fiyatlarını aşağı yönlü dönmesine neden oldu. Şubat ayına da düşüşle giren altın fiyatlarında gram altın uzun bir aranın ardından güne 420 TL'nin altında başladı. Pek çeyrek altın bugün ne kadar? Cumhuriyet altını bugün kaç para? 22 ayar bilezik bugün ne kadar? İşte 4 şubat altın fiyatları.