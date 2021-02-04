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Ekonomi Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?
Ekonomi

Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?

Koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda altın fiyatları rekor kırarak yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Hem ABD seçim sonuçları, hem korona aşısının bulunup uygulanmaya başlaması hem de Merkez Bankası’nın kararları altın fiyatlarını aşağı yönlü dönmesine neden oldu. Şubat ayına da düşüşle giren altın fiyatlarında gram altın uzun bir aranın ardından güne 420 TL'nin altında başladı. Pek çeyrek altın bugün ne kadar? Cumhuriyet altını bugün kaç para? 22 ayar bilezik bugün ne kadar? İşte 4 şubat altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 09:56:52 - 2021-02-04 09:56:52
Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?

 

Çeyrek altın, gram altın fiyatları. Sarı maden olarak da bilinen altın ülkemizde en güvenilir ve en karlı yatırım aracı olarak değerlendirilmekte. Düğün, nişan, sünnet, doğum günü gibi özel günlerde olduğu gibi uzun süreli yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarına merakı da artırmıştır. Hem dünyadaki gelişmeler hem de ülke içindeki güncel ve sıcak olaylar altın fiyatlarını yukarı yönlü ya da aşağı yönlü etkilemektedir. Peki 4 Şubat altın fiyatları nedir? Çeyrek, gram, cumhuriyet, bilezik kaç para?

Gram altın bugün ne kadar?

419,36

421,61

Altın ons fiyatı bugün ne kadar?

1.823,67

1.824,05

Çeyrek altın bugün ne kadar?

671,24

686,05

Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

2.684,97

2.735,82

Yarım altın bugün ne kadar?

1.338,29

1.372,11

Ata altını bugün ne kadar?

2.797,79

2.868,59

14 ayar bilezik bugün ne kadar?

229,84

277,58

22 ayar bilezik bugün ne kadar?

379,52

408,20

Gümüş bugün ne kadar?

6,09

6,11

Gümüş ons fiyatı bugün ne kadar?

26,55

26,57

 

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