Gram altın alış fiyatı, gram altın satış fiyatı! Çeyrek altın alış fiyatı, çeyrek altın satış fiyatı
Gram altın bugün kaç lira oldu? Çeyrek altın ne kadar? Kurban Bayramında altın fiyatları ne kadar? Altın düştü mü çıktı mı? Çeyrek altın bugün kaç para oldu? İşte gram altın alış fiyatı, gram altın satış fiyatı! Çeyrek altın alış fiyatı, çeyrek altın satış fiyatı...
Altın fiyatları 22 Temmuz 2021 Perşembe günü ons altının etkisiyle hafif düşüş seyrini sürdürüyor. Gram altın alış fiyatı, gram altın satış fiyatı! Çeyrek altın alış fiyatı, çeyrek altın satış fiyatı ne kadar? Gram altın, 22 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 09:00'da 494,91 TL'den satılıyor. İşte gram altının alış ve satış fiyatı:
Gram altın alış fiyatı: 494,81 TL
Gram altın satış fiyatı: 494,91 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 802,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 821,00 TL
Cumhuriyet altını bugün 3 bin 204 liradan alınırken 3 bin 271 liradan da satışa sunuluyor. Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,9 değer kaybıyla 1.812,3 dolara gerileyen altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.804 dolardan alıcı buluyor. Analistler, altının ons fiyatındaki düşüşün dolar kurunda görülen yüzde 0,3'lük artışla telafi edildiğini ve altının gram fiyatının yatay seyrettiğini bildirdi.