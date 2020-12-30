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Ekonomi Gram altın 447 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 447 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 724 lira, Cumhuriyet altını 2.965 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:22:39 -
Gram altın 447 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne sınırlı düşüşle başlamasının ardından 446,6 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 446,7 liradan tamamladı.

Gram altın yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 446,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 724 lira, Cumhuriyet altını da 2.965 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.881 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, düşen dolar endeksi ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türüne ilişkin artan belirsizliklerin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, ABD'de dış ticaret dengesi, Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

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