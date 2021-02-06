Gram altın 400 TL'nin altına düşecek mi? Uzman isim açıkladı

Eda Karadağ, "Haftalık bazda incelediğimde, 434 TL'den bu haftaya başlayan gram altın spot piyasada hafta içerisinde 436 TL seviyesine kadar yükselmesine karşın bu seviyeyi aşamayarak 408 TL seviyesine kadar gevşedi. Şu sıralarda 410 TL çevresinde olan gram altın için, Dolar/TL ve ons altındaki düşüş etkisini göstermeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

"Naci Ağbal'dan gelen net mesaj piyasalara güven verdi"

Küresel çapta, doların çok güçlü olmadığını ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değerlendiğini vurgulayan Karadağ, "Bu durum TL varlıklar açısından da olumlu algılanıyor. Ayrıca, Kasım ayından bu yana ekonomi yönetimindeki değişim, TCMB Başkanı Naci Ağbal'dan son dönemde gelen net ve şahin mesajlar, piyasaya güven verdiği gibi TL varlıklarında pozitif fiyatlanmasını sağladı. Dolayısıyla bu durum Dolar/TL kurunun da gevşemesini destekledi." ifadelerini kullandı.

"Gümüş altını tetikledi"

Karadağ, ons altında risk iştahının toparlanması, ABD hazine tahvillerindeki yükseliş, teşvik paketi belirsizliği, gümüşteki oynaklık son dönemde aşağı yönlü seyrinde baskı yaratan unsurlar olarak görüldüğünü vurgulayarak, "Emtia cephesinde, gümüşün son dönemde sert yükselişinin ardından yerini satışlara bırakması, bu durumun altında da satışlara neden olmasını tetikledi." dedi.

"Piyasada oynaklık yüksek"

"Bugün her iki enstrüman hafif alıcılı ancak teknikte çok güçlü değil" diyen Karadağ, "Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ons altın 1800 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamazsa yükselişinde zorlanabilir. Ancak şunu eklemek isterim, piyasada oynaklık yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ, "Geçtiğimiz hafta, ABD borsalarının yüzde 2'nin üzerinde satışları, dünya borsalarına da yayılmıştı. Ayrıca, salgının kontrol altına alınamıyor olması da piyasaları baskılamıştı. Bu hafta geçen haftaya göre bu konu başlıkları üzerindeki endişeler azalmaya başladı, ABD borsaları kayıplarını toparlarken, salgınla ilgili yeni bir gelişmenin bulunmaması da piyasalara nefes aldırdı. Bu durum tabii altının güç kaybını tetikledi. " dedi.

"Altında düşüşün devam edeceğini söylemek için erken olacak"

Hala risklerin sürdüğünü, salgının devam ettiğini vurgulayan Karadağ, "Açıklanan ekonomik veriler kimi zaman piyasaların beklentilerini karşılayamıyor, endekslerde iştah istikrarlı bir şekilde toparlanamıyor, teşvik paketi için ABD Başkanı Biden çalışmalarını sürdürse bile Cumhuriyetçiler konusu belirsizlik yaratıyor. Dolayısıyla altında net bir şekilde düşüşlerin devam etmesini söylemek için erken olacağını düşünüyorum. Bu bahsettiğim konu başlıkları yakından izlenmeli" açıklamasında bulundu.

"Gram altın için dolar/tl ve ons altın izlenecek"

Gram altın fiyatlarına ilişkin ise Dolar/TL ve ons altının izlenmesi gerektiğini ifade eden Karadağ, "Ancak en çok ons altına dikkat edilmeli çünkü ons altın yeniden 1800 dolar üzerine doğru ataklarında ısrarcı olursa, gram altın 410 TL seviyesinin üzerine doğru yükselişinde daha rahat olabilir" dedi.

Karadağ son olarak, "Mevcutta pozisyonları olan gram altın yatırımcıları, bir süre daha pozisyonlarını koruyabilirler. Ons altın yükselmeye başlarsa gram altında da doğru orantılı bir hareket görülebilir. Ancak çok güçlü yükselişler olmadığı sürece gram altının temkinli seyredeceğini düşünüyorum" diye konuştu.