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Gram altın 258 lira seviyelerinde

Gram altın 258,4 lira, çeyrek altın 419 lira ve Cumhuriyet altını 1.715 liradan işlem görüyor

14 Haziran 2019 Cuma 10:39
Gram altın 258 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 258,4 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişle birlikte değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,7 yükselişle 253,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,1 üzerinde, 258,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet 1.715 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güvenli liman alımlarıyla değer kazanan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 1,1 yükselişle 1.356,1 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Umman Körfezi'nde yaşanan olayların jeopolitik riskleri artırdığı ve devam eden ticaret savaşı endişeleriyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, buna bağlı olarak altına olan talebin arttığını kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 258,5 ve 260,0 liranın direnç, 253,5 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:39
  1. Gram altın
  2. Piyasalar

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