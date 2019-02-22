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Gram altın 227 lira seviyelerinde işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 226,6 lira seviyesinde dengelendi.

22 Şubat 2019 Cuma 09:56
Gram altın 227 lira seviyelerinde işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 226,6 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü 227,4 lira seviyesinde tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 226,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını 1.517 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,13 artışla 1.325,41 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının 222-227 lira bandında kalmaya devam edebileceğini belirterek, "Gram altında düşüşlerin kalıcı olmayacağını, 227 liranın altına sarkmalar alım için uygun fırsatlar sunduğunu anımsatmak isteriz. Yıl başından bu yana iki kez 230 lirayı test eden altının gram fiyatının sonraki rallisinde 250 liranın hedef olduğunu öngörüyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden Memiş, Avrupa Merkez bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını söyledi.

 

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:56
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