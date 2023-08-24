Gram altın 1.654 lira diyen Hatice Kolçak kötü haberi verdi, uyardı! Gram altında bu rakamlar olacak, değerlendirin

Gram altın hakkındaki isabetli tahminleriyle dikkatleri üzerine toplayan Hatice Kolçak, yaptığı son değerlendirmede, gram altın fiyatlarının artık neredeyse benzinle paralel gideceğini ve gram altın sahiplerinin artık benzin fiyatlarına da dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'deki en popüler yatırım araçları arasında bulunan gram altın her geçen gün değişmeye devam ediyor.

Halk arasında giderek popülerlik kazanan ve yastık altında saklanan gram altının son günlerde yaşadığı düşüş merak konusu olurken, beklenen açıklama ünlü ekonomist Hatice Kolçak'tan geldi.

Elinde gram altın olanların artık benzin fiyatlarına da dikkat etmesi gerektiğini belirten ekonomist Kolçak, altında yeni bir dönemin başladığını sözlerine ekledi.

''BENZİNLİ ALTIN''

Tahminlerine göre altın dünyasında sıra dışı bir gelişme bekleyen Hatice Kolçak, "Benzinli altın dönemi başlayacak" ifadeleriyle duyurdu. Yetkililer tarafından gelen açıklamalara dikkat çeken Kolçak, altının değerine benzinin de etki edeceği bir dönemin geleceğini ifade ederek piyasayı nasıl etkileyeceği konusunda tahmin etmenin zor olduğu vurguladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

FED faiz kararına dikkat çeken uzman isim, faizin artırma yönündeki hamlesi piyasayı da etkilediğini söyledi. Endişe olulturan hamlenin üzerine altın fiyatlarında artış gözlemleniyor. Gram altın 1.654 TL seviyelerine ulaşırken, altınla ilgilenenler için kritik sürece girildiğini vurguladı.

PİYASADA SON DURUM NE?

.Merkez Bankası 'Şahin'leşti. TCMB Ağustos ayı faiz kararı açıklandı. Buna göre Merkez Bankası 750 baz puanlık faiz artırımına giderek beklentilerin üzerinde parasal sıkılaşma adımı attı. Bununla beraber dolar/TL ve altın fiyatları yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

MERKEZ BANKASI'NDAN SÜRPRİZ FAİZ KARARI

Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çekti ve ciddi bir artışa gitti. Merkez Bankası 'Yüzde 5' enflasyon hedefi doğrultusunda bu kararı aldığını vurgularken enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği ifade edildi.

FAİZ KARARI SONRASI DOLAR KURU VE ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Faiz kararı sonrasında dolar/TL yüzde 2 civarında değer kaybederken, buradan esen ters rüzgarın etkisiyle gram altın da gevşedi. Ancak bu piyasaların ilk tepkisi oldu. Bundan sonra düşüş yüzde 5'i aştı.

BAKAN ŞİMŞEK'DAN FAİZ KARARI SONRASI NET KONUŞTU: KARARLIYIZ

Faiz kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'En önemli önceliğimiz' diyerek duyurdu:

"Kararlıyız. En önemli önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak"

ALTIN VE DOLAR SERT DÜŞTÜ: DÜŞÜŞ YÜZDE 5'İ AŞTI

Bakan Şimşek'in açıklamaları sonrası dolar/TL ve altın fiyatları tarafında düşüşler hızlandı.

Dolar/TL'de kayıp yüzde 5'i aştı ve kur 25,25 TL'ye kadar çekildi. Faiz kararı öncesinde dolar 27,20 TL civarında seyrediyordu.

Buradan esen ters rüzgarın etkisiyle altın gram fiyatı 1680 TL'den 1554 TL'ye geriledi.

GOLDMAN SACHS'TAN FAİZ KARARI YORUMU: GÜÇLÜ BİR ADIM

sabah'ın aktardığı habere göre: Uluslararası kurumlardan faiz artırımı sonrası ilk yorum Goldman Sachs'tan geldi. Yatırım bankası Goldman Sachs, "Türkiye'de faiz artırımı reel faizi pozitif bölgeye taşımak ve TL'yi daha cazip hale getirmek için güçlü bir adım" dedi.