'Gram altın 1400 TL olacak' iddiası! Altında son durum

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmek için vermiş oldukları sınav sonrası Altın fiyatları beklentilerin de sona ermesiyle birlikte bir miktar yukarı çıkmış ve Ons Altın 1800 doların üzerine taşınmıştı.

Uzmanlar kısa vadede düzeltme olarak tabir edilen düşüşlerin olabileceğini söylüyor. Altın alıp kısa süreli bekletip satacaklar için ciddi bir risk mevcut. Uzmanlara göre orta ve uzun vadede altının gramı 1400 TL'ye yükselme potansiyeli var. O sebeple orta vadeli olarak yatırım yapacaklar için drisk potansiyeli daha düşük.

Koronavirüsün Omicron varyantının etkilerinin henüz hangi aşamada olduğu bilinmezken bazı ülkeler sıkı denetimleri ve yasak uygulamalarına başladı.

Omicron'ın hızlı yayılması ve aşıların etkisiz kalabileceği beklentisi oluşurken altın fiyatları bugün yine 1800 doların üzerinde bulunuyor.

Ons altın güne 1797 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1797 dolar, en yüksek de 1803 dolar seviyesini gördü. Saat 12:01 itibarıyla ons altın 1802 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında 4 haneli rakamlar

Gram Altın fiyatlarında ise 4 haneli rakamlar ortaya çıktı. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle gram altın tarihi rekor kırdı ve 1023 liraya yükseldi.

Güne 952.1 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 950.6 lira, en yüksek de 1023.3 lirayı gördü. Saat 12:01 itibarıyla gram altın 1014 liradan alıcı buluyor.