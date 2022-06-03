Gram altın 1000 lira sınırına dayandı

Altında dikkatler ABD istihdam verisinde... Altın, JPMorgan'dan gelen açıklamalar ve ABD'de resesyon yaşanabileceği endişesiyle yükselirken piyasanın dikkati bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olacak. Günün ilk işlemlerinde spot altının onsu 1.870 doların hemen altında işlem gördü.

Spot altın, JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon’un yatırımcılara, ABD’de yaşanan 40 yılın en yüksek enflasyonunun Fed’i daha agresif bir sıkılaşma politikasına iteceği uyarısını yapması sonrası yükselişe geçti. Altın zorlu ekonomik koşullarda tipik olarak iyi bir değer saklama aracı olarak görülse de diğer güvenli varlıkların rekabetiyle de yüzleşmek zorunda. Değerli metal geçtiğimiz iki ay içinde güçlenen dolar ve hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle değer kaybetti.

Piyasa, bir resesyon yaşanma ihtimali ve Fed’in faizleri ne kadar hızlı artıracağına dair yol göstermesi beklenen ve bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisini bekliyor. IKON Menkul tarafından altın fiyatlarıyla ilgili yapılan analizde şu ifadelere yer verildi: "Sarı metal, geçtiğimiz gün tekrar 200 günlük ortalamanın üzerine yükselmişti. Dün dolar endeksinin de değer kaybetmesiyle birlikte emtiada peşi sıra yükseliş gerçekleşti ve 1865’in de üzerine çıkarak 1875 direnci test edildi.

Hatırlayacağınız üzere en son 1865’e kadar yükselip geri çekilmişti. Bundan sonraki süreçte öncelikle gün içinde 1865’in üzerinde tutunma durumu önemli olacaktır. Bu durum gerçekleşirse adım adım grafikte görülen düşen fiyat kanalının üst bandına doğru gidebilir. Bu bölgeleri takip edeceğiz. Gün içerisinde saat 15:30’da açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu sarı metale oynaklık kazandırabilir."