  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor GRAFİKLİ - Süper Lig'de yabancı ağırlığı
Spor

GRAFİKLİ - Süper Lig'de yabancı ağırlığı

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 244 yabancı, 181 Türk futbolcu forma giydi - Yabancı futbolcuların oynama oranı yüzde 62,5, Türk oyuncuların ise yüzde 37,5 oldu - Ligde sadece Göztepe ve Fenerbahçe'de yerli futbolcular, yabancılardan daha fazla süre aldı - Süper Lig'de atılan gollerin 61'ini yabancılar, 24'ünü ise yerli futbolcular kaydetti

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:02:58 -
GRAFİKLİ - Süper Lig'de yabancı ağırlığı

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Süper Lig'de sezonun geride kalan 4 haftasında oynama süresi ve atılan gollerde yabancı futbolcuların ağırlığı dikkati çekiyor.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında toplam 425 futbolcu görev alırken, bunların 244'ü yabancı, 181'i ise Türk oyuncular oldu.

Ligde bir yabancı ve 2 Türk futbolcu, geride kalan bölümde iki farklı takımda forma giydi.

Yabancı futbolcular, ligde toplam 49 bin 431 dakika (yüzde 62,5) mücadele ederken, yerli oyuncular ise 29 bin 682 dakika (yüzde 37,5) sahada kaldı.


- Göztepe ve Fenerbahçe'de yerliler daha çok oynadı


Süper Lig'in ilk 4 haftasında sadece Göztepe ve Fenerbahçe'de yerli futbolcular, yabancı oyunculardan daha fazla süre aldı.

Göztepe ligde şu ana kadar 10 yerli ve 8 yabancı, Fenerbahçe ise 10 Türk ve 11 yabancı futbolcuyla mücadele etti.

İzmir temsilcisinde yerli oyuncular 2 bin 870 dakika, yabancılar ise bin 90 dakika oynadı. Fenerbahçe'de ise Türk oyuncular 2 bin 7 dakika, yabancılar da bin 948 dakika sahada kaldı.


- Yabancılar en fazla süreyi Fatih Karagümrük'te aldı


Fatih Karagümrük, ligde yabancı futbolculara en fazla görev veren takım olarak öne çıktı.

Kırmızılı-siyahlı ekipte sezonun geride kalan bölümünde 13 yabancı ve 7 Türk futbolcu forma giydi. Yabancı futbolcular 2 bin 995 dakika, yerliler ise 965 dakika sahada kaldı.



- En ez yerli oynatan Denizlispor


Süper Lig'in geride kalan bölümünde sayı olarak en az Türk futbolcuyu Yukatel Denizlispor oynattı.

Yeşil-siyahlı takımda ilk 4 haftada sadece 5 yerli oyuncu forma şansı buldu.

Ligde en fazla yabancı futbolcu oynatan takım ise 14 kişiyle MKE Ankaragücü oldu.


- Goller de yabancılardan


Süper Lig'de 4. hafta sonunda gollerin çok büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti.

Ligde atılan 85 golün 61'ini (yüzde 71,7) yabancı, 24'ünü (yüzde 28,3) ise yerli futbolcuların imzası bulunuyor.

- Yerli ve yabancı oyuncular


Süper Lig'in geride kalan bölümünde takımlarının oynattığı Türk ile yabancı oyuncuların sayısı, futbolcuların aldığı süre ve attığı goller şöyle:

YerliYabancı
TakımlarFutbolcuSüreGolFutbolcuSüreGol
Aytemiz Alanyaspor91186110277410
Atakaş Hatayspor8137711225612
Beşiktaş9138111120624
Büyükşehir Belediye Erzurumspor10189821325794
Çaykur Rizespor9125801227022
Demir Grup Sivasspor7127801216922
Fatih Karagümrük796511329957
Fenerbahçe10200711119483
Fraport TAV Antalyaspor918804920800
Galatasaray7138511225754
Gaziantep FK8129211026685
Gençlerbirliği873601122341
Göztepe1028705810903
Hes Kablo Kayserispor9121211327482
İttifak Holding Konyaspor677901321914
Kasımpaşa8168011222782
Medipol Başakşehir10157601123770
MKE Ankaragücü972601422441
Trabzonspor11184311220884
Yeni Malatyaspor12132921326311
Yukatel Denizlispor5102411229140
Toplam18129682242444943161

Not: İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivaspor, ligde üçer maç oynadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de yeni bir Canan krizi mi?
Siyaset

CHP'de yeni bir Canan krizi mi?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ‘Biz seçimlere hazır değiliz. O sebeple erken seçim istemiyoruz.’ ifadesiyle ilgili CHP 22.Dö..
Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!
Gündem

Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!

Bir yandan fakirin yardımını kesen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin diğer yandan aralarında "Gerilla annesini oynamak isterim" şe..
Lozan ihlali sonrası Türkiye'den flaş karar
Gündem

Lozan ihlali sonrası Türkiye'den flaş karar

Türkiye, Lozan ihlali gerekçesiyle Midilli çevresinde NAVTEX ilan etti.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay