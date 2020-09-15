GRAFİKLİ - Salgınla dijital mücadelede "e-Nabız" etkin rol oynadı

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yönetiminde dijital sistemlerin altyapısını oluşturan, "e-Nabız" uygulamasında kullanıcı sayısı 25 milyona ulaştı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 2015 yılında hizmete alınan ve o tarihten itibaren tüm vatandaşların laboratuvar tahlillerinden radyoloji görüntülerine, kullandığı reçete ve ilaç bilgilerinden, teşhis, rapor ve muayenelerine ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına e-Nabız sayesinde erişilebiliyor.

Teşhis, rapor ve muayenelere ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına 7 gün 24 saat erişebilmeyi mümkün kılan, koronavirüs salgınıyla mücadelenin dijital yönetiminde de en önemli altyapıyı oluşturan e-Nabız kullanıcı sayısı giderek arttı, 25 milyona ulaştı.

Kamu, özel ya da üniversite hastanesi farketmeksizin tüm sağlık kuruluşlarının bilgi sistemlerinin entegre olarak gerçek zamanlı veri gönderebildiği sistem, vatandaşların kişisel sağlık kayıtlarına, hem kendilerinin hem de izin vermeleri durumunda hekiminin ya da yakınlarının erişebileceği bir platform olarak hizmet veriyor.



- Salgınla dijital mücadelede e-Nabız farkı

e-Nabız'ın tüm sağlık kuruluşlarını ve her türlü sağlık verisini kapsayan altyapısı, bu yılın mart ayı itibarıyla Türkiye'de başlayan koronavirüs salgınıyla mücadele de etkin rol oynadı.

Vakaların numune sonuçları, izlem bilgileri, temaslı izlemlerinin bir arada takibinin yapılabilmesi amacıyla devreye alınan Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) ve Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) gibi sistemler, e-Nabız altyapısıyla geliştirildi.

Bu süreçte entegre sistemler sayesinde hastaların radyolojik tetkikleri, test sonuçları, geçmiş sağlık kayıtları, izlem raporları, ilaç takipleri ve temaslı takiplerinin tek bir platformdan yapılması sağlandı.



Hekimler, hastalarına ilişkin tüm süreci Halk Sağlığı Yönetim Sistemi üzerinden takip ederken, Kovid-19 pozitif vakaların mevcut diğer hastalıklarına, ilaçlarına, geçirdikleri operasyonlara, tetkiklerine e-Nabız'dan erişebildi. Hekimler, 37 milyondan fazla hasta geçmişi sorguladı.

- Test sonuçlarına 3 dilde erişiliyor

Vatandaşlar, tahlil sonuçlarına ve kronik hastalık raporlarına e-Nabız üzerinden erişebiliyor. Yurtdışına gidecek olan vatandaşlar test sonuç raporlarını Türkçe, İngilizce ya da Almanca olarak indirebiliyorlar.



Ayrıca, hastanelerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında veri bütünlüğünün sağlanabilmesi, tedavi protokollerine yön verecek uygun bir veri havuzunun oluşturulabilmesi amacıyla "e-Nabız Reçetem Sistemi" hayata geçirildi.

Hastaların ve temaslı personelin kullanacağı Kovid-19 ilaçları için reçete düzenlenmesi ve bu reçetelerin hastane eczanelerinden (veya hastane içerisinde gerekli önlemlerin alındığı özel bir bölümden) karşılanması için kurulan sistem ve Halk Sağlığı Yönetim Sistemi ile entegre edildi.

