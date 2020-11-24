GRAFİKLİ - "Otomotiv şehri Sakarya" üretiyor, dünya sürüyor

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - "Otomotiv şehri Sakarya", yılın 10 ayında 152 bin 883 aracı yurt dışına satarak ülke ekonomisine 3 milyar 68 milyon 863 bin dolar döviz kazandırdı.

İhracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunan Sakarya, ocak-ekim döneminde 150 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 434 milyon 747 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayisi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörleriyle dikkatleri üzerine çeken kentte en çok ihracat, 3 milyar 68 milyon 863 bin dolarla otomotiv alanında yapıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de ocak-ekim döneminde traktör de dahil üretilen 1 milyon 33 bin 485 araçtan 731 bin 158'i yurt dışına ihraç edildi. Bunda yüzde 20,9'luk paya sahip olan Sakarya, ürettiği 195 bin 255 aracın yüzde 78,3'üne denk gelen 152 bin 883'ünü ihraç etti.

- Günde 640 araç banttan indirildi

Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, 10 aylık dönemde 168 bin 171 otomobil, 119 kamyonet, 413 otobüs, 726 midibüs, 158 küçük kamyon, 25 bin 668 traktör üretti.

Bu rakamla söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde 18,9'unun yapıldığı Sakarya'da, günde üretilen 640 aracın 501'i ihraç edildi.

- Toyota üretim ve ihracatta lider

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota yine zirvede bulunurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görülmesiyle kentte bulunan otomotiv firmaları tarafından alınan tedbirler kapsamında mart ayı içerisinde üretimin geçici süreliğine durdurulmasıyla nisan ayında üretim yapmayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 11 Mayıs'tan itibaren yeniden üretime başladı.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, yılın 10 aylık döneminde toplamda 168 bin 171 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretti, bunun yüzde 84,3'üne denk gelen 141 bin 826 aracı ihraç etti.

Yılın 10 ayında 25 bin 668 traktör üreten TürkTraktör ise üretiminin yüzde 41,6'sına denk gelen 10 bin 391 aracı ihraç etti.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik önlemler kapsamında 25 Mart'ta üretim faaliyetlerine ara verdi. Mayıs ayı içerisinde yeniden üretime başlayan Otokar, ocak-ekim döneminde ürettiği 1416 aracın 616'sını yurt dışına sattı.



