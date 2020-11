GRAFİKLİ - Kadına yönelik şiddet tüm dünyanın sorunu

Kadına yönelik şiddet, sadece Müslüman ülkelerin problemi gibi gösterilmesine rağmen, uluslararası kuruluşların ortaya koyduğu veriler, bunun dünyanın genel sorunu olduğunu açıkça gösteriyor - BM verilerine göre, dünya genelinde kadınların yüzde 35'i hayatlarının bir döneminde eşleri tarafından fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalıyor - Dünya genelinde her gün 137 kadın, aile fertlerinden biri tarafından öldürülüyor - AB'de her 10 kadından biri en erken 15 yaşında siber zorbalığa maruz kalıyor - ABD'de cinsel taciz karşıtı en büyük sivil toplum örgütü RAINN'nin verilerine göre, ülke genelinde her 73 saniyede bir kişi cinsel istismar ya da tacize maruz kalıyor - Sık sık toplu tecavüz ve vahşi cinayetlerle gündeme gelen Hindistan da dünyada en fazla cinsel saldırının gerçekleştiği ülkelerden biri olarak biliniyor