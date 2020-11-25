GRAFİKLİ - Kadına yönelik şiddet tüm dünyanın sorunu

ANKARA (AA) - ZUHAL DEMİRCİ - Kadına yönelik şiddet, sadece Müslüman ülkelerin problemi gibi gösterilmesine rağmen, çok sayıda ülkenin baz alındığı uluslararası raporlar bunun, dünyanın genel sorunu olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.

Dünyanın hemen hemen her ülkesinde, kadınlar gündelik yaşamlarında, bulundukları herhangi bir ortamda fiziksel veya sözlü taciz mağduru olma riskiyle karşı karşıyla kalıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Biriminin geçen yıl yayımladığı verilere göre, dünya genelinde kadınların yüzde 35'i hayatlarının bir döneminde eşleri tarafından fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Bu sayının, cinsel tacize maruz kalan kadınları ise içermemesi durumun gerçek vahametini gözler önüne seriyor.

Yapılan bazı ulusal araştırmalar, bu sayının, kadınların yüzde 70'ine tekabül edebileceğini ortaya koyarken, fiziksel ve/veya cinsel şiddeti yaşayan kadınlarda, depresyon, kürtaj ve HIV kapma oranları, yaşamayan kadınlara göre daha yüksek seyrediyor.

Dünya genelinde her gün 137 kadın, aile fertlerinden biri tarafından öldürülürken, 2017'de kasıtlı olarak öldürülen 87 bin kadının yarısından fazlasının yakın partnerleri veya aileden biri tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor.

En az 155 ülkede aile içi şiddetle ilgili yasa çıkarılması ve 140 ülkede iş yerinde cinsel tacizle ilgili yasalar bulunmasına rağmen, bu durum, söz konusu yasaların, her zaman uluslararası standartlara ve tavsiyelere uygun oldukları, uygulandıkları ve yürürlükte oldukları anlamına gelmiyor.

Öte yandan, cinsel istismar, taciz ya da tecavüz verilerinin bulunduğu ülkelerin çoğunda ise mağdurların yüzde 40'ından azı yardım ya da destek istiyor. Mağdur kadınların çoğu aile ve arkadaşlarına yönelirken, yüzde 10'dan daha az bir kesim, polis gibi resmi kurum ya da mekanizmalara başvuruyor.

- AB'de her 10 kadından biri en erken 15 yaşında siber zorbalığa maruz kalıyor

Dünya genelinde insan kaçakçılığına maruz kalan kurbanların yaklaşık yüzde 49'u kadınlardan oluşurken, genç kızların da dahil edilmesiyle bu oran yüzde 72'lere kadar yükseliyor.

Öte yandan, geçen yıl, 20-24 yaş arasındaki her beş kadından biri 18 yaşından önce evleniyor, çocuk yaşta evlilikler ise aile içi şiddet riskini artırıyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) her 10 kadından biri en az 15 yaşında siber zorbalığa maruz kaldığını bildirirken, bu mağduriyeti yaşayan kadınlar, saldırgan cinsel içerikli e-postalar, telefon mesajları ve uygunsuz içeriklerle karşılaşabiliyor. Risk, 18-29 yaş arası genç kadınlar arasında ise en yüksek şekilde seyrediyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ise kadınların yüzde 40-60'ı gündelik yaşamlarının bir döneminde sokağa dayalı cinsel tacize uğruyor.

Arap kadınlarının yüzde 37'si hayatları boyunca bir tür şiddete maruz kalıyor ama bu oranın çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

- ABD'de her 73 saniyede 1 kişi cinsel istismar ya da tacize maruz kalıyor

ABD'de cinsel taciz karşıtı en büyük sivil toplum örgütü RAINN'nin verilerine göre, ülke genelinde her 73 saniyede bir kişi cinsel istismar ya da tacize maruz kalırken, her 6 kadından biri tecavüze uğruyor ya da tecavüz girişimine maruz kalıyor.

Sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşlarınca yapılan çalışmalar ve anketlere göre, sık sık toplu tecavüz ve vahşi cinayetlerle gündeme gelen Hindistan ise dünyada en fazla cinsel saldırının gerçekleştiği ülkelerden biri.

Actionaid uluslararası sivil toplum örgütünün geçmiş yıllardaki verilerine göre, Hindistan'da kadınların yüzde 79'u, Vietnam'da yüzde 87, Kamboçya'da yüzde 77 ve Bangladeş'te ise yüzde 57'si bir tür cinsel tacize maruz kaldı.

Latin Amerika ülkesi Brezilya da cinsel saldırıların oldukça yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Brezilya'da 2013'te yapılan bir çalışmada, tecavüz vakalarından "salgın" olarak bahsediliyor ve her 11 dakikada bir kadının tecavüze uğradığı bilgisine yer veriliyor.















