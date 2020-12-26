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Aktüel GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 80 milyonu geçti
Aktüel

GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 80 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-26 09:42:22 -
GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 80 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 80 milyonu geçti.

​​​​​​​Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 757 bin 715 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 80 milyon 209 bin 818'e çıkarken, virüs saptanan 56 milyon 474 bin 291 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 19 milyon 210 bin 166 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 338 bin 263 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 169 bin 818), Brezilya (7 milyon 448 bin 560), Rusya (2 milyon 992 bin 706), Fransa (2 milyon 547 bin 771), İngiltere (2 milyon 221 bin 312), Türkiye (2 milyon 118 bin 255), İtalya (2 milyon 28 bin 354), İspanya (1 milyon 869 bin 610), Almanya (1 milyon 632 bin 737), Kolombiya (1 milyon 574 bin 707), Arjantin (1 milyon 574 bin 554), Meksika (1 milyon 372 bin 243), Polonya (1 milyon 249 bin 79) ve İran (1 milyon 189 bin 203), Ukrayna (1 milyon 12 bin 203) ve Peru (1 milyon 5 bin 546)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (190 bin 515), Hindistan (147 bin 379), Meksika (121 bin 837), İtalya (71 bin 359), İngiltere (70 bin 195), Fransa (62 bin 427), İran (54 bin 440), Rusya (53 bin 659), İspanya (49 bin 824), Arjantin (42 bin 422) Kolombiya (41 bin 690), Peru (37 bin 368), Almanya (29 bin 968), Polonya (26 bin 992), Güney Afrika (26 bin 276), Endonezya (20 bin 847), Türkiye (19 bin 371), Belçika (19 bin 38), Ukrayna (17 bin 581), Şili (16 bin 358), Romanya (15 bin 23), Kanada (14 bin 719), Ekvador (13 bin 984), Irak (12 bin 755), Hollanda (10 bin 924) ve Çekya (10 bin 859)."

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