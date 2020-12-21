  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 77 milyon 180 bini geçti
Aktüel

GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 77 milyon 180 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-21 10:02:57 -
GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 77 milyon 180 bini geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 77 milyon 180 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 699 bin 726 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 77 milyon 180 bin 187'ye çıkarken, virüs saptanan 54 milyon 94 bin 946 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 18 milyon 267 bin 579 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 324 bin 869 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 56 bin 248), Brezilya (7 milyon 238 bin 600), Rusya (2 milyon 848 bin 377), Fransa (2 milyon 473 bin 354), İngiltere (2 milyon 40 bin 147), Türkiye (2 milyon 24 bin 601), İtalya (1 milyon 953 bin 185), İspanya (1 milyon 817 bin 448), Arjantin (1 milyon 541 bin 285), Almanya (1 milyon 514 bin 783), Kolombiya (1 milyon 507 bin 222), Meksika (1 milyon 320 bin 545), Polonya (1 milyon 202 bin 700) ve İran (1 milyon 158 bin 384)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (186 bin 773), Hindistan (145 bin 843), Meksika (118 bin 202), İtalya (68 bin 799), İngiltere (67 bin 401), Fransa (60 bin 549), İran (53 bin 625), Rusya (50 bin 858), İspanya (48 bin 926), Arjantin (41 bin 813), Kolombiya (40 bin 475), Peru (37 bin 103), Almanya (26 bin 764), Polonya (25 bin 397), Güney Afrika (24 bin 691), Endonezya (19 bin 880), Belçika (18 bin 626), Türkiye (18 bin 97), Ukrayna (16 bin 665), Şili (16 bin 154), Romanya (14 bin 394), Kanada (14 bin 228), Ekvador (13 bin 948), Irak (12 bin 697) ve Hollanda (10 bin 491) ve Çekya (10 bin 331)."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Büyükelçi Uluç Özülker 'Asıl tehlike Mısır değil' dedi ve Kaddafi'nin Türkiye sözlerini ilk kez açıkladı
Gündem

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker 'Asıl tehlike Mısır değil' dedi ve Kaddafi'nin Türkiye sözlerini ilk kez açıkladı

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Libya'da diplomat olarak görev yaptığı döneme ve Mısır'ın Akdeniz'deki durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirme..
Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar
Dünya

Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar

Gazeteci Alper Tan, Katar'a uygulanan ambargoya ilişkin bölgeden edindiği bir fotoğraf karesini kamuoyu ile paylaştı.
ABD bir ülkeye daha S-400 yaptırımı uygulayabilir
Dünya

ABD bir ülkeye daha S-400 yaptırımı uygulayabilir

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 tedarik etmesinden rahatsız olan ABD, CAATSA yaptırımlarını uygulama kararı aldı. ABD'nin yeni yaptırım uygulaya..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay