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Aktüel

GRAFİKLİ - Diyanetten cuma namazı için uyarı afişi

Yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde 29 Mayıs'ta kılınmaya başlanacak cuma namazı için abdestin ev ve iş yerinde alınması, maske takılması, seccade getirilmesi, sosyal mesafenin ihmal edilmemesi istendi - Hastalık belirtisi taşıyanlara, camiye gelmek yerine namazı evde kılmaları tavsiye edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 10:42:07 -
GRAFİKLİ - Diyanetten cuma namazı için uyarı afişi

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı.

Başkanlığın internet sitesinde, "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla yer alan afişte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir cemaatle ibadet yapılamayan camilerin kademeli olarak ibadete açıldığı hatırlatıldı.

Camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapılan afişte, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı.

Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

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