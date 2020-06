GRAFİKLİ - Dev sağlık merkezi Kovid-19'da lokomotif oldu

Türkiye'nin Kovid-19 pandemisiyle mücadele döneminde hizmete alınarak İstanbul'da sağlığın önemli merkezlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, şifa dağıtmaya devam ediyor - Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gürbüz: - "Türkiye'de yaşayan her Türk vatandaşı şunu bilecek ki devleti ve sağlık sistemi her türlü musibetle baş etmeye hazır. Bu mücadeleye girmeden önce ve sonrayı kıyaslarsam, İstanbul özelinde konuşuyorum, 6 bin yeni yatak açıldı. İnanılmaz bir altyapı. Acil durum hastaneleri de dahildir buna ki onların hepsi plan ve projeler çerçevesinde yapılmıştır. İstanbul her türlü afete altyapı olarak hazır" - "Gerçekten de bir Türk çocuğu olarak gurur duyduğum bir mücadeleden geçtik. Özellikle Bakanlık muhteşem bir altyapı organizasyonu yaptı. Biz bir gecede 81 yataklı yoğun bakım ünitesini açtık ki, bu daha önceden açılması planlanan bir hastaneydi ama o kadar erkene çekildi ki ihtiyaçlar gereği yani devlet muhteşem bir organizasyon yaptı"