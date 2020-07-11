GRAFİKLİ - Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ/CEMİL MURAT BUDAK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 275'i mahkeme heyetleri tarafından karara bağlandı, 14'ünde ise sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.



Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 275'i karara bağlandı.



Sona eren davalarda, 2 bin 532'si ömür boyu olmak üzere 4 bin 130 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.



Yargılamaları tamamlanan davalarda 1315 sanık ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Sanıklardan 17'si 141 kez, 1'i 140 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Bir sanık hakkında 137 kez ağırlaştırılmış müebbete karar veren mahkemeler, 31 sanık hakkında 4'er, 4 sanık hakkında 3'er ve 2 sanık hakkında 28 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.



Mahkemeler, 1217 sanığa müebbet hapis cezası verirken, 1598 kişi hakkında 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti. Tamamlanan davalarda 2 bin 692 sanığın da beraatini kararlaştırdı.

- 14 davada yargılama sürüyor

Devam eden 14 davada 605'i tutuklu 1369 sanığın yargılanması sürüyor.

Darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanıklı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Cumhuriyet Savcısı bu davaya ilişkin sunduğu mütalaada, aralarında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Adem Boduroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanlığı eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar'ın da bulunduğu 94 sanığın "Anayasayı ihlal"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini istedi.



- Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davası



Yargılaması sürenler arasında, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının eylemlerine ilişkin 512 sanıklı davada yer alıyor. Bu davada da savcılık mütalaasında, 90 sanık için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten birer, 2 sanığın bu suçla birlikte "cumhurbaşkanına suikast" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.



Mütalaada, sanıklardan 134'ünün "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım"dan 20'şer yıla kadar hapsi talep edilmiş, 9'unun ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu.



Çoğu er 264 sanığın beraatinin talep edildiği mütalaada, 12 sanığın dosyalarının davadan ayrılması, 15 Temmuz'da alayın komutanı olan Muhsin Kutsi Barış'ın ise toplamda 1512 yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep edildi.



- Akıncı Üssü davası



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.



Cumhuriyet Savcısı sunduğu mütalaada, darbe girişimini Akıncı Üssü'nde sivillerle yöneten 16 asker için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Pilotlara bombalama talimatlarını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun ve darbe girişiminde hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı yarbay Hakan Karakuş için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.



Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot yarbay Mustafa Azimetli, TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı, TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan pilot Hüseyin Türk hakkında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Savcı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslüm Macit'in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet, Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski pilot Uğur Uzunoğlu'nun 45 kez ağırlaştırılmış müebbet, Emniyet Havacılık Başkanlığında 7 polisi şehit eden pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına yönelik mütalaa sundu.