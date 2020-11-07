  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GRAFİKLİ - ABD'de 59. başkanlık yarışının galibi Joe Biden kimdir?
Aktüel

GRAFİKLİ - ABD'de 59. başkanlık yarışının galibi Joe Biden kimdir?

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, 279 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. başkanı oldu - Biden'ın seçim zaferinde kritik eyaletlerden Pennsylvania ve Nevada'yı kazanması önemli rol oynadı - 77 yaşındaki Biden, ABD tarihinin en yaşlı başkanı, en çok oyu alarak başkan seçilen ilk kişi ve ülke tarihinin ikinci Katolik başkanı olacak - Biden sonuçların resmileşmesi durumunda 20 Ocak 2021 günü 78 yaşında görevine başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-07 21:29:52 -
GRAFİKLİ - ABD'de 59. başkanlık yarışının galibi Joe Biden kimdir?

WASHINGTON (AA) - HAKAN ÇOPUR / DİLDAR BAYKAN - ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini, mevcut Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ı geride bırakan Demokrat Joe Biden kazandı.

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ve derin siyasi ayrışmaların gölgesinde yapılan son yılların en zorlu seçimlerini Biden kazandı.

2008-2016 yıllarında dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yapan Biden, Cumhuriyetçi rakibinden Beyaz Saray'ı alarak önemli bir başarıya imza attı.

Hem ülke geneli anketlerde hem de seçimin asıl kaderini belirleyen kritik eyaletlerdeki anketlerde yarışı Trump'ın hep önünde götüren Biden, Associated Press (AP) tarafından açıklanan "resmi olmayan sonuçlara göre" toplamda 279 delegeye ulaşarak başkan olmaya hak kazandı.

- Joe Biden kimdir?

Joe Biden, 20 Kasım 1942'de Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinde İrlanda kökenli Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

1953 yılında ailesiyle beraber Delaware eyaletinin Claymont kentine taşındı. Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1965'te mezun oldu, ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesini 1969'da bitirdi ve Wilmington'da avukatlık yaptı.

Henüz 31 yaşındayken 1972 yılında ABD Senatosuna seçilen Biden, en genç senatörlerden biri olarak kayıtlara girdi.

- Delaware eyaletinden 37 yıl senatörlük yaptı

2009 yılının ocak ayında başkan yardımcısı olarak yemin edene kadar bu görevini sürdüren Biden, aralıksız olarak 37 yıl boyunca Delaware eyaletinin senatörlüğünü yaptı.

Biden, 2008 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Partiden başkanlığa adaylığını koydu ancak Iowa'daki ön seçimlerde başarısızlığa uğrayınca adaylıktan çekildi.

23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin başkan adayı Barack Obama tarafından başkan yardımcılığına aday gösterilen Biden, 4 Kasım'da yapılan seçimleri Demokratların kazanmasıyla birlikte 20 Ocak 2009'da 47. başkan yardımcısı olarak yemin etti.

8 Kasım 2016'daki seçimleri Trump'ın kazanmasının ardından 20 Ocak 2017'de görevini Mike Pence'e devretti.

İlk eşi Neilla Hunter 1972 yılında vefat eden Biden, 1977 yılında Jill Jacobs ile evlendi. Beau adlı oğlu beyin kanserinden 2015 yılında vefat eden Biden'ın 3 çocuğu bulunuyor.

- Biden nasıl başkan oldu?

ABD başkan adaylığını 25 Nisan 2019 tarihinde yayımladığı 3,5 dakikalık video ile duyuran Biden, burada Trump'ın ülkeyi kutuplaştırdığını vurgulayarak, kendisinin halkı birleştireceğini belirtti.

Ön seçim sürecinde diğer Demokrat başkan aday adayları ile hararetli tartışmalara imza atan Biden, 5 Şubat 2020 günü Iowa'da Demokrat aday adayları arasında yapılan ilk ön seçimi 4. sırada, 11 Şubat'ta New Hampshire'da yapılan ikinci ön seçimi ise 5. sırada bitirdi.

Ay sonunda Güney Carolina'da yapılan ön seçimde ivme yakalayan Biden, Demokrat rakipleri Pete Buttigieg, Amy Klobuchar ve Elizabeth Warren'ın yarıştan çekilmesiyle büyük avantaj yakaladı.

3 Mart'taki Süper salı olarak nitelendirilen ve 14 eyalette yapılan ön seçimlerin 9'unu kazanan Biden, 8 Nisan 2020'de Bernie Sanders'ın da yarıştan çekilmesiyle partisinin tek başkan adayı olarak kaldı.

- Biden'a zaferi getiren eyaletler Pennsylvania ve Nevada oldu

Biden 3 Kasım Salı günü "ABD yakın tarihinin en kritik başkanlık seçimleri" olarak nitelendirilen seçimlerde mevcut başkan Cumhuriyetçi Donald Trump ile karşı karşıya geldi.

ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçları diğerlerinden farklı olarak bu yıl seçim gecesi netleşmedi ve iki aday da uzun süre başkan olmak için gerekli 270 delegeye ulaşamadı.

Bu süreçte Biden tarafı "kazanan biz olacağız" açıklamalarında bulunurken, Trump tarafı seçimlerde usulsüzlükler olduğunu iddia etti.

Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre bugüne kadar Biden 253, Trump'ın 214 delegesi vardı.

Öğlen saatlerinde 20 delegeli Pennsylvania eyaletini kazanan Biden, ülkenin 46. başkanı olmaya hak kazandı. Ardından günlerdir merakla beklenen Nevada eyaletindeki 6 delegeyi de Biden'ın kazandığı duyuruldu.

- Biden, ABD tarihindeki ilklerin başkanı oldu

Biden'ın zaferi ülkedeki seçim tarihi açısından birçok ilki de beraberinde getirdi. Şu anda 77 yaşında olan ve 20 Kasım'da 78 yaşına girecek olan Biden, ABD tarihinde seçilen en yaşlı başkan oldu.

Ülke tarihindeki en yüksek katılımla gerçekleştirilen seçimlerde Biden, 74,5 milyonu aşkın oy alarak ülke tarihinde en yüksek oyu alarak başkan seçilen kişi oldu.

Biden ayrıca yaklaşık 30 yıl aranın ardından görevdeki bir başkana ilk döneminde seçimi kaybettiren ilk kişi oldu.

Öte yandan, Biden, John F. Kennedy'nin ardından ABD'nin ikinci Katolik başkanı olacak.

Biden sonuçların resmileşmesi durumunda 20 Ocak 2021 günü 78 yaşında görevine başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Telefonla konuşurken ağzından kaçırdı! Sağlık çalışanının otobüsteki koronavirüs sözleri ortalığı birbirine kattı
Gündem

Telefonla konuşurken ağzından kaçırdı! Sağlık çalışanının otobüsteki koronavirüs sözleri ortalığı birbirine kattı

Ankara'da bir belediye otobüsünde yolculuk eden sağlık çalışanı olduğu öğrenilen kadın yolcunun telefonda konuştuğu kişiye Kovid-19 testinin..
Ermeni karargahında ortaya çıktı! Canlı yayında dünyaya gösterildi
Gündem

Ermeni karargahında ortaya çıktı! Canlı yayında dünyaya gösterildi

Azerbaycan ordusu karşısında köşeye sıkışan işgalci Ermenistan ordusu çareyi terör örgütü YPG\PKK iş birliğinde buluyor. Teröristlerin Ermen..
Yeni parti kuran isimden Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Vasıfsız kukla
Gündem

Yeni parti kuran isimden Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Vasıfsız kukla

CHP’den ihraç edildikten sonra Yenilik Partisi’ni kuran Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yeni p..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay