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Gıda Graffe (Neapolitan Donuts) nedir, tarifi nasıl yapılır? İtalyan tatlısı olan graffe ve donut aynı mı? Püf noktaları
Gıda

Graffe (Neapolitan Donuts) nedir, tarifi nasıl yapılır? İtalyan tatlısı olan graffe ve donut aynı mı? Püf noktaları

Graffe İtalyan donut tatlısı olarak geçmektedir. Graffe yapılışı nasıl? Peki, Graffe nedir, nasıl yapılır? İtalyan tatlısı Graffe nedir? Graffe İtalyan donut tatlısı olarak geçmektedir. Donut tarifi hakkında henüz bilgi sahibi değilseniz, sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz orjinal donut tarifine göz atabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 23:35:00 - 2022-10-14 23:46:20
Graffe (Neapolitan Donuts) nedir, tarifi nasıl yapılır? İtalyan tatlısı olan graffe ve donut aynı mı? Püf noktaları

Graffe malzemeleri

Graffe tatlısının içerisinde un, yumurta, haşlanmış patates, portakal vb. gibi ürünler bulunmaktadır.

DONUT NEDİR?

Donut (İngilizce: doughnut veya donut), özellikle ABD'de bol tüketilen tatlı bir çörek. Şeker ve yağ açısından oldukça zengin olan çöreğin kalorisi fazladır. Birçok çeşidi vardır ve Amerikalılar genellikle kahvaltıda tercih ederler.

Başlıca iki şekilde üretilir: simit donut ve deliksiz (daire şeklinde) donut. Sadenin yanı sıra çikolata, reçel, krema gibi çok çeşitli malzemelerle kaplanmış veya içi doldurulmuş donut çeşitleri üretilir.

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Donut tarifi genellikle pastanelerde satılan, hazır olarak satın aldığımız tatlılar arasında yer alıyor. Çeşitli malzemelerle donut tarifi hazırlayabilirsiniz. Donut tarifini hazırlarken lezzetli olması için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hamur kıvamının ayarlanmış olmasıdır. Tam kıvamında puf puf donut tarifi hazırlamak donut tarifi.

Orjinal Donut Tarifi

Malzemeler

1 su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı kuru maya veya yarım paket yaş maya
4 yemek kaşığı şeker
1 tane yumurta
50 gr oda sıcaklığında tereyağı veya margarin
Yarım çay kaşığı tuz
Un

Üzeri için:

Sevdiğiniz çikolatalar, ve dilediğiniz soslar

Puf Puf Donut Nasıl Yapılır?

Donut tarifi son zamanlarda en çok aranan tatlı tarifleri arasında yer alıyor. Puf puf bir donut tarifi hazırlamak için dikkat edilmesi gereken en önemli durumlardan birisi hamur kıvamını yeterince ayarlayabilmektedir. Çikolatalı, çilek soslu, karamelli ve birçok çeşitte donut tarifi hazırlayabilirsiniz. Donut tarifi hakkında henüz bilgi sahibi değilseniz, sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz puf puf donut tarifine göz atabilirsiniz. Su, maya ve şekeri bir kabın içine alın. Karıştırıp 5 dakika kadar bekletin. Sonrasında kalan tüm malzemeleri ekleyin ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. 45-60 dakika arası hamurunuzu mayalandırın. Mayalanan hamuru ister iki bezeye bölün ister tek beze halinde açın, yaklaşık 3 cm kalınlığında açabilirsiniz. Sonra hamuru bir kase ile kesin. Ortasını ise şişe kapakları ile kesebilirsiniz. Ardından kesmiş olduğunuz hamurları yağlı kağıt üzerine alın. Hamurları üzeri bezle örtülü bir şekilde 2 saat mayalanması için bekletin. Orta ateşte arkalı önlü güzelce kızarana kadar pişirin. Dilediğiniz soslara bulayıp, servis edin.

Afiyet olsun.

Püf noktaları

Hazırladığınız ama kızatmadığınız donutları daha sonra bir tepside dondurabilir, sonra da buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Oldukça pratik olan bu yöntem sayesinde dilediğiniz zaman hazır donutlarınızı buzdolabından çıkarıp kızartabilirsiniz.

Yalnız bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli detay, donutları buzdolabına atmadan önce kesinlikle kızartmamanız gerektiği. Eğer kızarttıysanız fakat aynı gün içerisinde tüketemediyseniz kalan donutları fırında saklayabilirsiniz. Doğru muhafaza ettiğiniz takdirde yapısının ve lezzetinin bozulmadığını da göreceksiniz.

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