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Teknoloji GPT-4, en önemli yapay zeka testini geçmeyi başardı
Teknoloji

GPT-4, en önemli yapay zeka testini geçmeyi başardı

Yeniakit Publisher
2024-06-15 21:28:00 -
GPT-4, en önemli yapay zeka testini geçmeyi başardı

OpenAI'nin geliştirdiği GPT-4, insan zekasına en yakın yapay zeka olarak Turing Testi engelini geçti.

OpenAI’nin GPT-4 modeli, bir grup araştırmacı tarafından yapılan bir çalışmada Turing Testini geçmeyi başardı. Bu test, bir makinenin insan zekasını taklit etme yeteneğini ölçmek amacıyla 1950 yılında Alan Turing tarafından icat edildi. Bir yapay zekanın Turing Testini geçebilmesi için, bir insanla konuşarak onu başka bir insan olduğuna inandırması gerekiyor.

GPT-4, Turing testinde insan zekasını taklit etmeyi başardı

Araştırmacılar, çalışmanın bir parçası olarak 500 kişiye dört farklı katılımcı ile konuşma fırsatı sundu. Bu katılımcılardan biri insan, biri 1960’ların yapay zekası ELIZA, diğer ikisi ise GPT-3.5 ve GPT-4 tarafından destekleniyordu. Her bir konuşma beş dakika sürdü ve katılımcılar, konuşmanın sonunda kimin insan olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Sonuçlar oldukça çarpıcıydı; katılımcıların yüzde 54’ü GPT-4’ü insan olarak değerlendirdi.

İnsan katılımcının yüzde 67, GPT-3.5’in yüzde 50, ve ELIZA’nın sadece yüzde 22 oranında insan olarak değerlendirildiği bu çalışmada, GPT-4’ün sonuçları dikkat çekici bulundu. Araştırmacılar, bu sonuçların GPT-4’ün Turing Testini geçtiği anlamına geldiğini iddia ediyor.

Elbette Turing Testinin bir makinenin zekasını ölçmek için yeterli olup olmadığı konusunda birçok tartışma mevcut. Test, makinenin insan gibi davranma yeteneğini ölçmek için tasarlanmış olsa da insanları kandırmak için gereken ham zekadan çok, sosyal-duygusal faktörleri taklit etme becerisi de önemli. Yapay zekanın bu yeteneği, GPT-4’ün başarısının ardındaki temel unsurlardan biri olarak görülüyor.
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