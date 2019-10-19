  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ev yapımı saç spreyi nasıl yapılır? İşte, ev yapımı saç spreyi tarifi

Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır? Hamsiköy sütlacı tarifi!

Fırın sütlaç nasıl yapılır? Fırın sütlaç tarifi

Tuzlu çubuk kaç kalori? Diyet yaparken tuzlu çubuk yenir mi?

Murray yaklaşık 2,5 yıl sonra şampiyon
Gündem

Rus Büyükelçi'nin 'Kur'an-ı Kerim' açıklamasına Bülent Arınç'tan sert tepki

Rusya’nın konuk ülke olduğu Ankara Kitap Fuarı'nın açılışında konuşan Bülent Arınç, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un Kur’an-ı Kerim'le ilgili ifadelerini tepki gösterdi.

2019-10-19 12:38:00 -
Rus Büyükelçi'nin 'Kur'an-ı Kerim' açıklamasına Bülent Arınç'tan sert tepki

2. Ankara Kitap Fuarı, ATO Congreisum’da kapılarını açtı. Rusya’nın konuk ülke olduğu fuarın açılışına Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurul Üyesi (YİK) Bülent Arınç, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ile fuarın uluslararası onur konuğu, yazar İlya Boyaşov ve ulusal onur konuğu, yazar Beşir Ayvazoğlu da katıldı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, burada yaptığı konuşmada Kur’an-ı Kerim’e atıfta bulunarak, “Kur’an-ı Kerim’de ehli kitap diye bir terim vardır, genelde bu terim semavi din mensupları için kullanılır fakat bu terimi daha geniş bir kavramda değerlendirmek gerekirse tüm kitapseverler hepsi ehli kitap konumundalar. Kitaplar bilgi kaynaklarıdır fakat bununla sınırlı değildir, kitap aynı zamanda iyiliğin kaynağıdır, aklın, dostluğun, arkadaşlığımızın kaynadığıdır.” dedi.

Müslümanlar, Ruslardan ders alacak hale geldiler

Yerhov’un konuşmasındaki “ehli kitap” vurgusuna da dikkat çeken Arınç, “Hayret ediyorum” diyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Ankara’daki üçlü zirvede Kur’an-ı Kerim’den alıntı yaptığını hatırlattı.

Arınç, “Putin bize ayet okuyor, bir Ortodoks, Rusya vatandaşı, yanındaki iki tane Müslümüna ‘Bakın Kur’an böyle emrediyor’ diyor, Müslüman ülkelere de ‘Kavga etmeyi bırakın, birbirinizin kanını dökmeyin, uzlaşın’ diyor. Biz Putin’in şokunu atlatamamışken arkasından bir büyükelçi ‘kitap ehliyiz, kitap ehli olmak Kur’an’da anlatılmıştır’ diyor. Şu Müslümanlar ne hale geldi bakar mısınız? Birbirimize söylediğimizde hiçbir değer ifade etmeyen, elini silahtan ayırmayan, bomba üstüne bomba yağdıran Müslümanlar, şimdi Ruslardan ders alacak hale geldiler.” diye konuştu.

Arınç: Büyükelçi Turgut Özal'a benziyor

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç, konuşmasının devamında Rus Büyükelçi Yerhov’un, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a benzediğini ifade etti.

Arınç, “Biraz önce Sayın Büyükelçi kürsüye çıkıp konuştuğunda sanki merhum cumhurbaşkanımız Turgut Özal konuşuyor gibi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bir dönem dizisi veya onun hayatını konu alan bir film yapılacak olsa dublör aramaya gerek yok. Sayın Büyükelçimizden daha çok benzeyen bir insan bulmak mümkün değil.” dedi.

Arınç’ın bu sözleri üzerine Büyükelçi Yerhov da gülümsedi.

18
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tata Tonga

komedi... ne tepkisi? adam rusları övüyor... tek cümle söyleyin tepki olarak!
  • Yanıtla

turk

TURKIYEDE ADNAN OKTARLAR OSMAN KIRTILLAR HOCA OLURSA TABIKI OZAMAN MUSLUMANLAR KUTSAL KITABIMIZDA NE YAZDIGINI BILMEZ... ADNAN OLTAR KALKAR CIPLAK ........LARLA PROGRAM YAPARSA.. OSMAN KIRTIL KALKAR DEVLETE KARSI KONUSMALAR YAPAR UCAK DUSUREBILIRMISIN DUSUREMESSIN IDDIALARINA GIRERSE MUSLUMAN KURANDA YAZANI BILMEZ. ARKADAS HOCA ISINI BIRAKMIS BIRILERININ TELLALLIGIN IYAPIYOR GERCEK HOCA CAMIDE VAZ VERIR ISLAMI ANLADIR KURANI ANLATIR.. 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Engin Nurşani babasına 'dolandırıcı' dedi! Şoke eden ifadeler
Gündem

Engin Nurşani babasına 'dolandırıcı' dedi! Şoke eden ifadeler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na övdü dizilen sözde bir türküde "Soyadı da Ali'nin kılıcı gibi, Tayyip'in boynuna vurur inşallah" sözleriyl..
En yakınındaki isim açıkladı: Abdullah Gül'ün çevresindeki isimleri sıkıntı bastı
Gündem

En yakınındaki isim açıkladı: Abdullah Gül'ün çevresindeki isimleri sıkıntı bastı

Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Kayseri'ye ziyaret düzenlemesine ili..
Cübbeli Ahmet Hoca’dan flaş çıkış: Şimdi bu Fox kanalı bile...

Cübbeli Ahmet Hoca’dan flaş çıkış: Şimdi bu Fox kanalı bile...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (533) 313 94 23