Gözünü kırp, ellerini aç, başını salla; söyle Ersan Şen!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ersan Şen'in seçim öncesi kopardığı yaygaranın boş olduğunu somut delillerle anlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Profesör unvanı da bulunan Ersan Şen, seçim öncesinde, garip el-kol hareketleri eşliğinde, gırtlağını yırtarcasına bağırıyordu:

“Asgari ücretliler nasıl geçinecek. Bir kilo soğan 30 TL olmuş!”

Bugün soğan kaç lira?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

8 TL.

Ersan Şen’i bekliyoruz ki, habertürk ekranına çıksın, “Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Bizim gibi çakal şakşakçılarının desteği ile bir avuç karaborsacı, soğanı 30 TL’ye çıkarmıştı ama.. Şimdi 8 TL’ye indirildi de. Dar gelirli insanlar biraz nefes aldı..” desin..

Ne Ersan Şen çıkıp, boğazını yırtarcasına, eski konuşmasından geri döner.

Ne de Turgay Ciner, Ersan Şen’i artık ekranına çıkarır.

O iş, seçim öncesinde idi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu pazarladılar..

Olmadı.

Şimdi Erdoğan’a teslim olacaklar..

Seçime yakın, yine kafayı çıkarırlar.

Ama ilk sandığın önümüze konulacağı mahalli seçimlere bile, 8 ay var, bugün için..

Şimdilik, entel-dantel yayınlarla, gün dolduruyorlar..

Şunu kabul edebilirim.. Dönemsel fiyatlar da, dar gelirli insanları zor duruma düşürebilir..

Sonuçta soğan 30 TL’den satılıyorsa, o tarihde, soğan ihtiyacı olan aileler ne yapacak?

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