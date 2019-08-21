0553 313 94 23

Gözünü kanserden kaybetmiş

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği ileri sürülen Mustafa Bulat’ın kansere yakalandığını, bu nedenle gözü ve yüzünün etkilenen diğer dokularının ameliyatla alındığını bildirdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56
Gözünü kanserden kaybetmiş

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, dişini çektirdikten sonra gözünü kaybettiği ileri sürülen Mustafa Bulat’ın kansere yakalandığını, bu nedenle gözü ve yüzünün etkilenen diğer dokularının ameliyatla alındığını bildirdi.


Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Hatay’ın Belen ilçesinde yaşayan Mustafa Bulat’ın ağız ve çevresinde kötü huylu kansere yakalandığı ve bu nedenle gözünü kaybettiğibelirtildi.


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Hasta 28 Mart 2019 tarihinde İskenderun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvurmuş, bu tarihte hastanın panoramik röntgeni alınmış ve antibiyotik tedavisine başlanmıştır. Antibiyotik tedavisi sonrası hasta, 16 Nisan 2019 tarihinde tekrar merkeze geldiğinde, diş hekimi hastanın yüzünde şişlik ve asimetri olduğunu fark etmiş, öte yandan ileri derecede sallanan ve kökünden çıkmak üzere olan dişi herhangi bir anesteziye ya da cerrahi bir müdahaleye gerek duymaksızın eliyle almıştır. Diş hekiminin uyarısı ve ısrarı üzerine Çukurova Üniversitesi Hastanesine başvuran hastaya burada maksiller sinüs malign neoplazmı (ağız ve çevresinde kötü huylu kanser) teşhisi konulmuştur. Bu kanser çeşidi çok hızla ilerler ve ağız içinde kendiliğinden oluşan diş kayıpları çok görülmektedir. Hastanın dişinin sallanması ve zorlanmadan alınması bunun sebepleridir. İlerleyen süreçte hastanın ağız ve çevresinde oluşan kanserin gözede yayılması üzerine, hastanın gözü ve yüzünün etkilenen diğer dokuları ameliyatla alınmıştır. Gözdeki deformasyonun diş çekimiyle ilgisi yoktur."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nurdağı’nda düğünde kavga: 9 yaralı
    1. Nurdağı’nda düğünde kavga: 9 yaralı
    2. Amasya'da hafif ticari araç devrildi:..
    3. DTSO Başkanı Kaya: "Dijital sektör..
    4. Ateşe verilişinin 50. yılında Mescid-i..
    5. "Depremi engelleyemeyiz ama..
    6. Belediyede PKK adına faaliyet yürüten..
    7. Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç..
    8. Cem İlkel, Amerika Açık’ta yola devam..
    9. Düzce Belediyesinden kapsamlı temizlik..
    10. Fikirtepe metrobüs alt geçidini su..
    11. İçerenköy’de şiddetli yağış nedeniyle..
    12. Beyazsu’daki ilk sosyal tesisin..
    13. Mustafa Destici'den dikkat çeken..
    14. Van Büyükşehir Belediyesi..
    15. Danişment köyü Güney Fransa’nın..
    16. Başkan Soner Çetin, vatandaşlarla..
    17. Tarihi Güney İpek Yolu yeniden hayat..
    18. Amasya'da hafif ticari araç devrildi:..
    19. Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları..
    20. Car Park Drift Dünya Finali’ne 10 gün..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!