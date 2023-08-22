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Siyaset 'Gözümüzü 2053'e diktik'
Siyaset

'Gözümüzü 2053'e diktik'

Yeniakit Publisher
2023-08-22 17:06:00 -
'Gözümüzü 2053'e diktik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Müteahhitler Birliği Ödül Töreninde yaptığı konuşmada ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Müteahhitler Birliği Ödül Töreninde yaptığı konuşmada ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hem Türkiye gemisini bir kez daha hedeflerimize sabitledik, hem de ekonomiyi toparlayacak mekanizmaları devreye aldık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Firmalarımızın böylesine yüksek rakamlarla listede yer alması önemli bir başarıdır.

- Müteahhitlerimiz tarafından yurtdışında hayata geçirilen başarıları görünce gururlanıyoruz.

- Her alanda olduğu gibi bu sektörde de ülkemizin potansiyelinin çok daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum.
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- Ülkemizi ve kendinizi sektörün zirvesine çıkartmanızı bekliyorum. Mevcut iş hacmini ve ciromuzu hızla katlayarak büyütmemiz mümkündür.

- Pek çok alanda başarılı yatırımlara imza attığınızı biliyoruz. Üretim, istihdam ve ihracat gücünüzle ülkemizin büyümesine yaptığınız katkıdan dolayı şükranlarımı sunuyorum.

"Gözümüzü 2053'e diktik"

Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümüne ulaştığımız bu yıl, 2023 hedeflerimizin çoğunu gerçekleştirmiş olmanın gururuyla gözümüzü 2053’e diktik.

- Dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma yolunda ilerleyen Türkiye için bu hedefler artık birer hayal değil. Müteahhitlerimiz olarak sizleri, Türkiye yüzyılının inşasında önemli görevler bekliyor.

- Etki alanı her geçen yıl daha da genişleyen bir ülke olarak imar ve inşa sorumluluğumuz da artıyor. Bu sorumluluğu hayata geçirecek olan sizlersiniz. Bu listelerde önümüzdeki yıllarda çok daha fazla firmamızın yer alacağına ve ülkemize kazançlar sağlayacağına inanıyorum.

- Bugüne kadar olduğum gibi bugünden sonra da hep yanınızda olacağımı bilmenizi istiyorum.

- Son 10 yılda yaşadığımız büyük saldırıların tarihimizde büyük bir rolü vardır. Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bu günlere geldik. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok büyük bir kısmı iktisadi değil, siyasi oyunların ürünüydü.

- Bu tabloyu sizlerin çok daha iyi görebildiğine inanıyorum.

- Tıpkı siyasi mücadelelerde kendi gücümüzle elde ettiğimiz kazanımlar gibi ekonomide de bunları elde ediyoruz. Bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıların ardında böyle bir dizayn vardır.

-Şimdi hem Türkiye gemisini bir kez daha hedeflerimize sabitledik, hem de ekonomiyi toparlayacak mekanizmaları devreye aldık.

- Sizlere bu sistemin en büyük garantisi millettir demiştir. Milletimiz yaptığı tercihle Türkiye Cumhuriyeti’nin dünü ve bugünü olduğu gibi yarının da teminatının milletimizin bizatihi kendisi olduğunu kanıtlamıştır.

"Başarılı sonuçlarla sizlerin karşısına çıkmayı başardık"

- Henüz 2 buçuk aylık kabinemizle diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de aldığımız başarılı sonuçlarla sizlerin karşısına çıkmayı başardık.

- Makro ekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz. İnşallah çok yakında kamu borçlanmasından kredilere kadar her alanda bunun müspet etkilerini göreceğiz. Milletimizin sorunlarını çözmek için de yoğun uğraş gösteriyoruz.

- Yeter ki biz milletçe birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım.

- Nasıl darbeden depreme nice badireyi atlatarak hedeflerimize doğru ilerliyorsak bugünkü sıkıntıyı da bu şekilde atlatacağız.

- Yakın coğrafyamızda sizlerin tecrübesine ihtiyaç duyan pek çok ülke var. Bunları değerlendirmek sizin dirayetinize bağlı.

- İş insanlarımızın her birinde bu dirayetin, cesaretin ve azmin var olduğuna inanıyorum.

- Yoksa Türkiye dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasına 42 firmayla giremezdi.

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