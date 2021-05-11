'Gözüme uyku girmiyor' diyen Kılıçdaroğlu'na ders niteliğinde sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı evinin çalışma odasında çektiği bir videoyu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Green Card kazanan gençleirn sevincini bir videoda izlediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, gençlerin ülkeyi terk etmesinden dolayı çok üzüldüğünü belirterek "Ama sizden biraz sabır istiyorum. Elinizden alınan bütün hakları size iade edeceğim. Tamamını telafi edeceğim. Vallahi de billahi de telafi edeceğim." dedi.

"O gence şu çağrıyı yapsana..."

Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu ve Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili programında da Kılıçdaroğlu'nun gençlere yaptığı bu konuşma ele alındı. İsrail'in Filistin'deki zulmünü hatırlatan ve dünyanın ileri ülkelerinin bu zulme karşı çıkmadığını ifade eden Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Niye üzülüyorsun Kemal Bey, o gence şu çağrıyı yapsana; Amerika'nın o kirli yüzüne aldanarak, taktığı maskeye aldanarak, sen Amerika'ya gidince, insan haklarına saygılı, temel hak ve özgürlüklere saygılı bir ülkeye gidip refah içerisinde yaşayacağını mı düşünüyorsun? Oranın taktığı maskeyi sen bilmiyorsun diye o gençlere nasihatte bulunacağına, Türkiye'de temel hak ve özgürlükler bitti, insanlar Amerika'ya gitmek için can atıyorlar, sevinç çığlıkları atıyorlar diye bir acayip tablo bizim karşımıza çıkartıyor." ifadelerini kullandı.