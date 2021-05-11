  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Elon Musk'tan dogecoin hamlesi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden dört dörtlük komedi
Türkiye'den yeni İsrail açıklaması
Süper Lig bitmeden transfer savaşı başladı!
Gündem 'Gözüme uyku girmiyor' diyen Kılıçdaroğlu'na ders niteliğinde sözler
Gündem

'Gözüme uyku girmiyor' diyen Kılıçdaroğlu'na ders niteliğinde sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gece yarısı evinden yayınladığı video ile Green Card kazanan gence yaptığı çağrıyı eleştiren Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ders niteliğinde sözler söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 12:52:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı evinin çalışma odasında çektiği bir videoyu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Green Card kazanan gençleirn sevincini bir videoda izlediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, gençlerin ülkeyi terk etmesinden dolayı çok üzüldüğünü belirterek "Ama sizden biraz sabır istiyorum. Elinizden alınan bütün hakları size iade edeceğim. Tamamını telafi edeceğim. Vallahi de billahi de telafi edeceğim." dedi.

"O gence şu çağrıyı yapsana..."

Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu ve Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili programında da Kılıçdaroğlu'nun gençlere yaptığı bu konuşma ele alındı. İsrail'in Filistin'deki zulmünü hatırlatan ve dünyanın ileri ülkelerinin bu zulme karşı çıkmadığını ifade eden Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Niye üzülüyorsun Kemal Bey, o gence şu çağrıyı yapsana; Amerika'nın o kirli yüzüne aldanarak, taktığı maskeye aldanarak, sen Amerika'ya gidince, insan haklarına saygılı, temel hak ve özgürlüklere saygılı bir ülkeye gidip refah içerisinde yaşayacağını mı düşünüyorsun? Oranın taktığı maskeyi sen bilmiyorsun diye o gençlere nasihatte bulunacağına, Türkiye'de temel hak ve özgürlükler bitti, insanlar Amerika'ya gitmek için can atıyorlar, sevinç çığlıkları atıyorlar diye bir acayip tablo bizim karşımıza çıkartıyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev! Başkanlık...
Siyaset

Erdoğan'dan Kurtulmuş ve Yıldırım'a yeni görev! Başkanlık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş’a AK Parti'deki toplantılara başkanlık yapma görevini vereceği belirtiliyor. ..
Aliyev'den Dağlık Karabağ çıkışı: Bu çok tehlikeli bir yaklaşım
Dünya

Aliyev'den Dağlık Karabağ çıkışı: Bu çok tehlikeli bir yaklaşım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki krizin çözüldüğünü belirterek, sorunun çözüldüğünü ve bu konuya geri dönmenin kim..
İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail'e süre verdi
Dünya

İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail'e süre verdi

İsrail'e Mescid-i Aksa'da bulunanlara uyguladığı ablukayı kaldırması için Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları iki saat süre ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay