Gözü taksicilerin ekmeğinde

Taha Emre Özdemir Ankara

İstanbul’da 300 bin kişilik bir aile olduklarını belirten Yurt, “Tabii ki bizim amacımız mesleğimizi icra ederken İstanbul halkına kaliteli bir hizmet vermek. Durduk yere 5 bin taksi plakasının hizmete girmesi zaten pandemi sürecinde zor kazandığımız ekmeğimizin haksızca bölünmesi anlamına geliyor” dedi.

Hakkımızı yedirmeyiz

Ekrem İmamoğlu’nu sahaya inerek inceleme yapmaya davet eden Veli Yurt, şunları söyledi: “Taksi esnafımız kendisini rahat hissetsin. Arkadaşlarımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Tabii ki bizler kanuna karşı saygılı insanlarız ama lütfen hiç kimse bizim sırtımızdan kendilerine maddi bir çıkar sağlama derdine düşmesin. Taksilerin İstanbul için yetersiz olduğunu öne süren İmamoğlu sahaya inerek vaziyetimizi bizzat gözlemlesin.”

Hangi veriye göre?

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Tellioğlu ise şu verileri paylaştı: “İstanbul’da 17 bin 395 ticari taksi var. Aynı zamanda yine Taksiciler Esnaf Odası’na bağlı 572 adet 8 kişilik taksi dolmuş aracımız var. Bunlara ilaveten 6 bin 600 de minibüs İstanbul’da hizmet veriyor. Pandemi sürecinde zaten işlerimiz yüzde 60 oranında düştü. Her sektörde olduğu gibi büyük şirketler artık insanları evden çalışmaya teşvik ediyor. Bu durumda İstanbul için taksilerin yetersiz olduğunu hangi mantık kabul edebilir? Normal bir zamanda, normal bir süreçte değiliz ki.” Yerel seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendilerine verdiği sözü hatırlatan Tellioğlu, şöyle devam etti:

Gasp ediyor

“Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimler öncesinde İstanbul taksicilerinin temsilcileri ile bir araya gelerek bize bazı sözler vermişti. Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Belediye de olsa hükümet de olsa hakkınızı onlara yedirmeyin. Sizin tek varlığınız plakalarınız’ demişti. Belediyelerin bize bu konuda destek olması gerektiğini söylemişti. Şimdi benim o hakkımı aynı partinin Belediye Başkanı İmamoğlu gasp etmek istiyor. Dolayısıyla biz sayın Kılıçdaroğlu’nun söylemlerinin altını imzalıyoruz. Umarım sayın Ekrem İmamoğlu da sayın Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarını dinleyerek planından vazgeçer.”