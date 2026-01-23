  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epsten’in adasını aratmıyor! Ekrem’in tecavüz kreşleri kapatılsın AB ile ABD arasında büyük sürtüşme! Venezuela Meclisinde Hidrokarbon Yasası reformu tasarısı kabul edildi ABD şirketlerine peşkeşe onay Özel yalan makinası CHP’li İBB’nin iş bilmezleri yine kafa kafaya çarpıştı! Sofralara Ramazan bereketi müjdesi! İstanbul ve Ankara’da et ve tereyağı fiyatları huzur için sabitlendi! 3 Daire müteahhite 1 daire vatandaşa! Bu taksimi kurt yapmaz Fincancı’nın terazisi hep PKK’yı tartıyor! “I can’t breathe” Bu adamın maaşı 43 milyon dolar! Bakın mesleği ne 2025'te kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artarak 33 bin 270'e çıktı Kapanan şirket sayısı arttı
Sosyal Medya Gözü kapalı destekten büyük hüsrana! İsrail’e koşan Evanjelik, siyonizmin barbar yüzüyle sarsıldı!
Sosyal Medya

Gözü kapalı destekten büyük hüsrana! İsrail’e koşan Evanjelik, siyonizmin barbar yüzüyle sarsıldı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Siyonist propagandaların büyüsüne kapılarak, sözde "kutsal" bir dava uğruna İsrail’e koşulsuz destek vermeye giden bir Evanjelik Hristiyan, bölgeye ayak bastığı andan itibaren hayatının şokunu yaşadı.

Yıllarca kiliselerde ve medya kanallarında kendisine pazarlanan "mazlum ve medeni İsrail" masalının, sahada nasıl bir vahşet ve ırkçılık mekanizmasına dönüştüğünü kendi gözleriyle gören genç adamın inandığı tüm değerler paramparça oldu.

Desteklemek için gittiği sistemin, kendisi gibi "öteki" gördüğü herkese karşı sergilediği ayrımcı ve barbar tutum, siyonizmin gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etti.

 

Batı dünyasında milyarlarca dolarlık bütçelerle kurgulanan sahte kahramanlık hikâyeleri, sahadaki gerçekliğin duvarına çarparak yerle bir oluyor. Siyonist rejimin sadece Müslümanlara değil, kendisine tam biat etmeyen ve "üstün ırk" ideolojisine uymayan herkese karşı takındığı vahşi tavır, destekçilerini bile dehşete düşürüyor.

 

Kendi müttefiklerine bile tahammül edemeyen, onları aşağılayan ve dışlayan bu işgalci zihniyetin, yıllardır her türlü zulmü reva gördüğü Filistinli mazlumlara neler yaşattığını düşünmek bile vicdanları yaralıyor. Bu olay, siyonist propagandanın sadece bir yalan üzerine kurulu olduğunu değil, aynı zamanda kendi celladına aşık edilenlerin bile sonunda gerçeğin tokadıyla uyandığını kanıtlıyor.

Maccabi Tel Aviv terörü parkeye taşıdı! İsrail taraftarından Ergin Ataman’a saldırı
Maccabi Tel Aviv terörü parkeye taşıdı! İsrail taraftarından Ergin Ataman’a saldırı

Spor

Maccabi Tel Aviv terörü parkeye taşıdı! İsrail taraftarından Ergin Ataman’a saldırı

Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları
Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları

Sosyal Medya

Şapka düştü kel göründü: İşte İsrail’in maşaları

Korku bacayı sarmış! Netanyahu hükümetine yakın gazeteden flaş analiz: Türkiye, İsrail'i kuşatacak
Korku bacayı sarmış! Netanyahu hükümetine yakın gazeteden flaş analiz: Türkiye, İsrail'i kuşatacak

Gündem

Korku bacayı sarmış! Netanyahu hükümetine yakın gazeteden flaş analiz: Türkiye, İsrail'i kuşatacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

az anlasınlar asağıyı okuyun

masonlar +siyonistler == Evngelizt neoconlardır unutmmayın herkes bütün insnalar bunlara hizmet eder
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23