Gözü doymak bilmiyor! Tunç Soyer bu kez de İstanbul’daki arsayı satışa çıkardı

Tunç Soyer, 4 yıl önce gerçekleştirilen yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Seferihisar’daki belediye başkanlığı döneminde ilçede mülkiyeti belediyeye ait satılmadık gayrimenkul bırakmayan Soyer satış alışkanlığını büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra da sürdürdü.

Göreve geldiği günden bu yana adı skandallarla anılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait 1000'in üzerinde konut ve arsayı sattı.

Bir yandan yerli ve yabancı finans kuruluşlarına borçlanan diğer yandan da belediyeye ait mülkleri bir bir elden çıkaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu kez de İstanbul Beyoğlu'nda olmak üzere İzmir'in Çiğli, Bornova ve Konak ilçelerindeki toplam 30 arsayı satışa çıkardığı öğrenildi.

SON ANDA SATILMAKTAN VAZGEÇİLMİŞTİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Beyoğlu'ndaki arsanın satışı daha önce de gündeme gelmiş AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin İstanbul'da okuyan İzmirli kız öğrencilere yurt yapılsın önerisi üzerine son anda satmaktan vazgeçilmişti.



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500 MİLYON LİRA CİVARINDA PARA

İstanbul Beyoğlu'ndaki arsanın satış ilanı İzmir Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde yayınlanmaya başlandı. Satış ilanına göre 30 arsa 13 Nisan günü encümen aracılığı ile satışa sunulacak. Kapalı zarf usulü gerçekleştirilecek olan teklifler sonucu büyükşehir belediyesinin kasasına 500 milyon lira civarında para aktarılacak.

NE KADAR ARSA SATILACAK?

Metrekaresi 30 ila 3 bin 430 metrekare arasında değişen arsalar ticaret ve konut imarlı. Muhammen bedelleri ise 900 bin lira ile 245 milyon lira arasında değişiyor. Satışa sunulan arsalar Bornova Doğanlar'da (1), Eğridere'de (1), Ergene mahallesinde (14), Evka 3'te (1), Buca Tınaztepe'de (3), Çiğli Balatçık'ta (2), Büyük ve Küçük Çiğli'de (2) ve Konak Aziziye Mahallesinde (1) yer alıyor.