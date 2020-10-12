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Spor Göztepe'nin efsane futbolcularından eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak vefat etti
Spor

Göztepe'nin efsane futbolcularından eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-10-12 21:45:16 -
Göztepe'nin efsane futbolcularından eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak vefat etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin eski futbolcularından Nevzat Güzelırmak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Göztepe Kulübünden Güzelırmak'ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere verildi:

"Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Nevzat Güzelırmak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamızla paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun."

İzmir doğumlu 78 yaşında vefat eden "İngiliz" lakaplı Nevzat Güzelırmak, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig geçmişinde 331 maça çıkmıştı. Gürsel Aksel'den sonra Süper Lig'de en fazla forma giyen isim konumundaki Nevzat Güzelırmak, 18 kez de A Milli formayı giymişti. Nevzat Güzelırmak, futbolculuk kariyerinin ardından aralarında Göztepe'nin de bulunduğu bir çok takımda teknik direktör olarak görev yapmıştı.

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