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Göztepe’den Torbalı tepkisi

Torbalı Belediye Meclisi’nin, geçmiş belediye tarafından Göztepe’ye tahsis edilen 104 dönümlük arazinin devrini iptal etmesi hakkında konuşan Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, alınan kararla şoke olduklarını söyledi.

14 Haziran 2019 Cuma 13:32
Göztepe’den Torbalı tepkisi

Torbalı Belediye Meclisi’nin, geçmiş belediye tarafından Göztepe’ye tahsis edilen 104 dönümlük arazinin devrini iptal etmesi hakkında konuşan Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, alınan kararla şoke olduklarını söyledi.


Göztepe, Torbalı Belediyesi’nin dünkü meclis toplantısında gelen kararla tesis şoku yaşadı. Kararla, önceki dönem tarafından Göztepe’ye tahsis edilen 104 dönümlük altyapı arazisinin devrinin iptal edilmesinin yankıları sürerken, Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’dan daha önce 3 kez randevu istediklerini; ancak cevap alamadıklarını öne süren Papatya, "Bu proje yalnızca Göztepe’nin projesi değildir. Bu proje İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Toprak Koruma Komisyonu ve Torbalı Belediyesi ile bizim ortak projemizdir. Bunun yanı sıra bu projeyi hukuksuz olarak nitelendirmek de kimsenin haddine değildir. Biz her zaman diyalogdan yana olduk. İsmail bey başkan seçildikten sonra 3 kez kendisinden randevu talep ettik ancak cevap dahi alamadık” ifadelerini kullandı.



Soyer devreye girdi


Torbalı Belediyesi’nden randevu alamadıktan sonra konuyu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne taşıdıklarını söyleyen Papatya, “Randevu taleplerimize cevap alamayınca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den görüşme talep ettik. Kendisinin aracılığıyla yeniden randevu alındı ancak İsmail Uygur, Kulüp Mimarı Tuğrul Büyükköken ile görüşmedi. Bunun üzerinde bir randevu daha alındı. Mimarımız bu kez de İmar Müdürlüğü’ne yönlendirildi. Kendisi uzun uzun anlatmasına rağmen meclisten iptal kararı çıktı” dedi.



“Her dakikanın önemi var”


Meclisten çıkan iptal kararının kendilerini şoke ettiğini belirten Göztepe Başkanvekili, şöyle devam etti:


"Bizim altyapı tesisimiz yok ve bu durumdan utanıyorum. İptal kararı sadece Göztepe için değil, İzmir için de kötü bir karar oldu. Bizim için değil 2 ay, 2 dakikanın bile önemi var. 1 ay sonra saha çalışmalarına başlamayı planlarken alınan kararla şoke olduk."

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:32
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