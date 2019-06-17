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Göztepe’den Rodallega ve Eren hamlesi!

Geçen sezon küme düşme eşiğine gelen Göztepe, Rodallega ve Eren Derdiyok’u istiyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 08:36
Göztepe’den Rodallega ve Eren hamlesi!

Geçen sezon golcü sıkıntısı nedeniyle küme düşmenin eşiğine gelen İzmir ekibi, bu kez büyük oynuyor. Sarı-Kırmızılılar hem Rodallega hem deEren Derdiyok’la anlaşmaya çalışıyor

Göztepe dış transferde önemli hamleler gerçekleştirmeye başladı.

Golcü transferinde birçok ismi gündemine alan Sarı-Kırmızılılar’ın, Trabzonsporlu Hugo Rodallega ile anlaşma aşamasına geldiği ifade edildi. Bordo-Mavililer’le sözleşmesi sona eren Kolombiyalı futbolcunun İzmir’e gelip Başkan Mehmet Sepil ve teknik direktör Tamer Tuna ile buluştuğu iddia edildi. Akhisarspor’da oynadığı dönem İzmir’de yaşayan Rodallega’nın Göztepe’ye gelmeye oldukça sıcak baktığı bildirildi. Diğer Ege ekibi Denizlispor’un da ciddi şekilde ilgilendiği 33 yaşındaki forvet için Göz Göz’ün bir adım önde olduğu vurgulandı.

Eren görüşme odasına

Transfer mesaisinin büyük çoğunluğunu Rodallega’ya harcayan Göztepe yönetiminin alternatif olarak Eren Derdiyok ismini de masaya yatırdığı ileri sürüldü. En son Galatasaray forması giyen gurbetçi futbolcuyu B planı olarak düşünen Göztepe’nin bu hafta içinde Eren’le de görüşeceği bildirildi. Göztepe’nin listesinde Beşiktaşlı Umut Nayir ve Polonyalı Artur Sobiech de bulunuyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 08:36
  1. İzmir
  2. Denizli
  3. Geçen sezon
  4. Rodallega
  5. Eren Derdiyok
  6. Trabzonsporlu Hugo Rodallega
  7. Tamer Tuna
  8. Umut Nayir

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