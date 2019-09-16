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Göztepe'den golsüz başlangıç

- Süper Lig'de 2005-2006 sezonunda Gençlerbirliği'nin ardından ilk 4 haftayı golsüz geçen Göztepe, Süper Lig tarihinde ilk 4 maçında gol atamayan 10. takım oldu- Sarı-kırmızılı ekip, 28. kez mücadele ettiği ligde 5. kez ilk 4 haftada galibiyet alamadı

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:23
Göztepe'den golsüz başlangıç


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig'de ilk 4 haftada gol atamayan tek takım konumundaki Göztepe, lig tarihinde ilk 4 maçında gol sevinci yaşayamayan 10. takım oldu.

Lige 1-0'lık Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan Göztepe, ikinci haftada Beşiktaş'a 3-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar, Yukatel Denizlispor ve dün de Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldı. Bu sezon hücumda etkisiz bir görüntü sergileyen ve ilk 4 maçta gol atamayan Göztepe, ligde gol atamayan tek ekip konumunda yer aldı.


- Göztepe gibi gol atamayanlar


Sarı-kırmızılı ekip, ilk 4 maçlar itibarıyla Süper Lig geçmişinde gol atamayan 10. ekip oldu.

Zonguldakspor'un iki kez gol atamadan başladığı ligde 1959-1960 sezonunda Adalet, 1960-1961'de Feriköy, 1962-1963'te Altınordu, çıktıkları ilk 4 müsabakada gol sevinci yaşayamamıştı. 1974-1975'te Zonguldakspor, 1976-1977'de Samsunspor, 1978-1979'da MKE Kırıkkalespor, 1981-1982'de Zonguldakspor ile Eskişehirspor, 2001-2002'de Malatyaspor ve 2005-2006'da ise Gençlerbirliği ilk 4 haftada gol atamamıştı.

Bu ekipler içinde sezon başında en uzun süre gol atamayan ekip konumundaki Eskişehirspor, 1981-1982'de ilk 7 maçında gol kaydedemedi.


- Göztepe'den kötü sezon başlangıcı


Ligin ilk 4 haftalık periyodunda, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Göztepe, 28. kez mücadele ettiği ligde 1968-1969, 1969-1970, 1974-1975 ve 1976-1977 sezonlarının ardından 5. kez ilk 4 haftayı galibiyet alamadan tamamladı.

Göztepe, 1974-1975'te ilk 13 hafta galibiyete ulaşamamıştı.


- 4. haftalar itibarıyla en kötü başlangıç 1968-1969'da


Sarı-kırmızılı ekip, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadığı 1968-1969'da 4. haftalar itibarıyla en kötü sezon başlangıcını yapmıştı. Göztepe, 1969-1970, 1974-1975 ve 1976-1977 sezonlarında bu yıl olduğu gibi ilk 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı.

İzmir temsilcisinin daha önceki sezonlarda ilk 4 maçlık performansları şöyle:

SezonOGBMAYP
19594130545
1959-19604220316
1960-196141127103
1961-19624112363
1962-19634202354
1963-19644310617
1964-19654112453
1965-19664112573
1966-196744001148
1967-19684310737
1968-19694013151
1969-19704022132
1970-19714220416
1971-19724130515
1972-19734121454
1973-19744130545
1974-19754022142
1975-19764220836
1976-19774022132
1978-19794121344
1979-19804301866
1981-19824112473
1999-20004121325
2001-200243106210
2002-200341036123
2017-20184211757
2018-20194103253
2019-20204022042


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:23
  1. Futbol
  2. golsüz
  3. Göztepe
  4. SÜPERLİG

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