Göztepe'den golsüz başlangıç





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig'de ilk 4 haftada gol atamayan tek takım konumundaki Göztepe, lig tarihinde ilk 4 maçında gol sevinci yaşayamayan 10. takım oldu.

Lige 1-0'lık Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan Göztepe, ikinci haftada Beşiktaş'a 3-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar, Yukatel Denizlispor ve dün de Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldı. Bu sezon hücumda etkisiz bir görüntü sergileyen ve ilk 4 maçta gol atamayan Göztepe, ligde gol atamayan tek ekip konumunda yer aldı.





- Göztepe gibi gol atamayanlar





Sarı-kırmızılı ekip, ilk 4 maçlar itibarıyla Süper Lig geçmişinde gol atamayan 10. ekip oldu.

Zonguldakspor'un iki kez gol atamadan başladığı ligde 1959-1960 sezonunda Adalet, 1960-1961'de Feriköy, 1962-1963'te Altınordu, çıktıkları ilk 4 müsabakada gol sevinci yaşayamamıştı. 1974-1975'te Zonguldakspor, 1976-1977'de Samsunspor, 1978-1979'da MKE Kırıkkalespor, 1981-1982'de Zonguldakspor ile Eskişehirspor, 2001-2002'de Malatyaspor ve 2005-2006'da ise Gençlerbirliği ilk 4 haftada gol atamamıştı.

Bu ekipler içinde sezon başında en uzun süre gol atamayan ekip konumundaki Eskişehirspor, 1981-1982'de ilk 7 maçında gol kaydedemedi.





- Göztepe'den kötü sezon başlangıcı





Ligin ilk 4 haftalık periyodunda, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Göztepe, 28. kez mücadele ettiği ligde 1968-1969, 1969-1970, 1974-1975 ve 1976-1977 sezonlarının ardından 5. kez ilk 4 haftayı galibiyet alamadan tamamladı.

Göztepe, 1974-1975'te ilk 13 hafta galibiyete ulaşamamıştı.





- 4. haftalar itibarıyla en kötü başlangıç 1968-1969'da





Sarı-kırmızılı ekip, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadığı 1968-1969'da 4. haftalar itibarıyla en kötü sezon başlangıcını yapmıştı. Göztepe, 1969-1970, 1974-1975 ve 1976-1977 sezonlarında bu yıl olduğu gibi ilk 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı.

İzmir temsilcisinin daha önceki sezonlarda ilk 4 maçlık performansları şöyle:

Sezon O G B M A Y P 1959 4 1 3 0 5 4 5 1959-1960 4 2 2 0 3 1 6 1960-1961 4 1 1 2 7 10 3 1961-1962 4 1 1 2 3 6 3 1962-1963 4 2 0 2 3 5 4 1963-1964 4 3 1 0 6 1 7 1964-1965 4 1 1 2 4 5 3 1965-1966 4 1 1 2 5 7 3 1966-1967 4 4 0 0 11 4 8 1967-1968 4 3 1 0 7 3 7 1968-1969 4 0 1 3 1 5 1 1969-1970 4 0 2 2 1 3 2 1970-1971 4 2 2 0 4 1 6 1971-1972 4 1 3 0 5 1 5 1972-1973 4 1 2 1 4 5 4 1973-1974 4 1 3 0 5 4 5 1974-1975 4 0 2 2 1 4 2 1975-1976 4 2 2 0 8 3 6 1976-1977 4 0 2 2 1 3 2 1978-1979 4 1 2 1 3 4 4 1979-1980 4 3 0 1 8 6 6 1981-1982 4 1 1 2 4 7 3 1999-2000 4 1 2 1 3 2 5 2001-2002 4 3 1 0 6 2 10 2002-2003 4 1 0 3 6 12 3 2017-2018 4 2 1 1 7 5 7 2018-2019 4 1 0 3 2 5 3 2019-2020 4 0 2 2 0 4 2



