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Göztepe'den "Bir Atkı Bir Oyuncak" kampanyası

- Bursaspor maçı öncesinde kurulacak stantlarda toplanacak Göztepe arması taşıyan atkı, bere, eldiven gibi kışlık ürünler, ihtiyaç sahiplerine gönderilecek

11 Aralık 2018 Salı 14:36
Göztepe'den "Bir Atkı Bir Oyuncak" kampanyası


İZMİR (AA) - Göztepe Kulübünün Türk Kızılayı İzmir Şubesi ile ortaklaşa yapacağı "Bir Atkı Bir Oyuncak" kampanyası ile Göztepe arması bulunan atkı, bere, eldiven gibi kışlık ürünler, köy okullarında okuyan ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonunda Atiker Konyaspor ile oynanan maçta toplanan atkı ve oyuncakların, ihtiyaç sahiplerine ulaştığı belirtildi.

Göztepe taraftarının bir kez daha göreve çağrıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"14 Aralık Cuma günü oynayacağımız Bursaspor maçında Bornova Stadı çevresine kurulacak stantlardaki Kızılay görevlilerine ürünlerinizi bırakarak bu kampanyaya destek olabilirsiniz. Göztepe armalı ürünlerimiz, bu kampanya ile Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak ve minik dostlarımızın ısınmasına yardımcı olacak. Dilerseniz elinizde bulunan ya da maç öncesinde stadyum önünde yer alacak GÖZGÖZ Karavan'dan alacağınız atkı, bere, eldiven, oyuncak gibi ürünleri, stat çevresinde kurulacak olan Kızılay noktalarına teslim edebilirsiniz."

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:36
  1. Göztepe
  2. ihtiyaç sahibi
  3. kampanya

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