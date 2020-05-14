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Spor

Göztepe'den Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Giresunspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:36:33 -
Göztepe'den Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Giresunspor'a "geçmiş olsun" mesajı

İZMİR (AA) - Göztepe Kulübü, Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Giresunspor'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Göztepe Kulübünden paylaşılan mesajda, Kovid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Giresunspor'un futbolcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

Açıklamalarda, "En kısa sürede iyi haberlerinizi bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

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