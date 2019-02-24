Göztepe'de teknik direktör belli oldu Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Tamer Tuna getirildi.

Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Göztepe, eski teknik direktörü Tamer Tuna ile tekrar anlaştı. Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 yenilerek düşme hattına gerileyen ve teknik direktör Kemal Özdeş'le yollarını ayıran Göztepe, eski çalıştırıcısı Tamer Tuna ile prensipte anlaşmaya vardı. Ufak pürüzler var Bugün yapılan görüşmelerde başkan Mehmet Sepil'in genç teknik adamla mutabakata vardığı ve ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların yarın atılacağı kaydedildi. Geçen sezon 14 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Göz-Göz'de çalışan Tamer Tuna, lig biter bitmez sarı kırmızılarla vedalaşıp Sivasspor'a imza atmıştı. Göztepe'de 34 haftada 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 yenilgi alıp 49 puan toplayan Tuna sezonu 6'ncı sırada bitirerek başarılı bir grafik ortaya koymuştu

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