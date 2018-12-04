Göztepe'de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Nazilli Belediyespor'a konuk olan Göztepe'de, Hakan Cinemre şoku yaşanıyor. Yıldız oyuncu müsabakanın 25. dakikasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.04 Aralık 2018 Salı 17:15
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Nazilli Belediyespor ile karşılaşan Göztepe'de Hakan Cinemre şok bir sakatlık geçirdi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Nazilli Belediyespor ile karşılaşan Göztepe'de kötü bir sakatlık yaşandı.
Göztepe'nin başarılı futbolcusu Hakan Cinemre, Nazilli Belediyespor maçının 25. dakikasında 'koptu’ işareti yaptıktan sonra oyundan alındı.
Cinemre'nin sedyeyle saha kenarına alınırken ağladığı gözlendi. Başarılı oyuncunun son durumuyla ilgili gelecek açıklama bekleniyor.
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