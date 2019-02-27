Göztepe’de PFDK şaşkınlığı

Geçen hafta konuk ettiği Trabzonspor karşılaşmasında Göztepe taraftarlarının rakibi alkışlayarak örnek bir tablo çizmesinin ardından Göztepe’nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesi camiayı şoke etti.

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor’a tek golle kaybederken, sarı-kırmızılı taraftarların davranışı oldukça çok konuşuldu. Trabzonsporlu futbolcular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir’i oyundan çıkarken, maç bitiminde de rakibini alkışlayan futbolseverler oldukça güzel görüntülere imza attı. Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepeli taraftarların bu davranışını överek, “Oynayanlar değil, alkışlayanlar büyük” ifadelerini kullanmıştı. Bordo-mavililerin yıldızı Yusuf Yazıcı da sosyal medya hesabından, “Karadeniz’in bir çocuğu olarak Ege’de gördüğüm nezaket benim için çok özeldi. Alkışları için Göztepe taraftarlarına teşekkürler” paylaşımını yapmıştı.

Göztepe’nin bu maçın ardından çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi hem camiayı hem de taraftarlar arasında şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren taraftarlar, karşılaşmanın oldukça centilmence geçtiğini belirterek karara anlam veremediklerini söyledi. Trabzonspor resmi hesabı da karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür mesajı yayınlamıştı.