0553 313 94 23

Göztepe’de milli futbolcuların performansı sevindirdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin uluslararası turnuvalarda forma giyen oyuncuları, gösterdikleri başarılı performanslarla camiayı sevindirdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:36
Göztepe’de milli futbolcuların performansı sevindirdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin uluslararası turnuvalarda forma giyen oyuncuları, gösterdikleri başarılı performanslarla camiayı sevindirdi.


Göztepe’nin uluslararası turnuvalarda boy gösteren üç oyuncusunun başarılı performansları sarı-kırmızılı takımı gururlandırdı. Sarı-kırmızılı formayı giyen Beto, Borges ve Gassama yazı boş geçirmedi. Ülkelerinin milli formalarını terleten isimler yaz tatilinde uluslararası turnuvalarda boy gösterirken, ortaya koydukları başarılı performanslarla da camiayı memnun etmeyi başardılar. Sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği başarılı performansla yeniden Portekiz milli takımından davet alan Beto, kariyerine önemli bir kupa daha eklemeyi başardı. İlk kez düzenlenen UEFA Uluslar Liginde finale yükselen Portekiz’in kadrosunda yer alan deneyimli file bekçisi, şampiyonluk sevinci yaşadı. Deneyimli kaleci, böylece kariyeri boyunca milli takımla ilk kez kupa kaldırma sevinci yaşamış oldu.



Borges fire vermedi


Beto’nun yanı sıra takımın Kosta Rikalı orta sahası Celso Borges de sezon biter bitmez soluğu milli takımda aldı. Ülkesi Kosta Rika’nın en değerli futbolcuları arasında kabul edilen Borges, CONCACAF Gold Cup için aday kadroda kendine yer buldu. Çeyrek finalde Meksika’ya seri penaltı atışlarıyla kaybeden Kosta Rika’da, Borges 4 maçta da 90 dakika sahada kaldı. Deneyimli orta saha oyuncusu, turnuvada bir gol bir asistle mücadele etti. CONCACAF Gold Cup’ta başarılı bir performans sergileyen Borges’in sarı-kırmızılı takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor.



Gassama parladı


Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapılan uluslararası turnuvalara oyuncu yollamayı başaran Göztepe, Afrika Uluslar Kupası’nı da boş geçmedi. Deneyimli sağ bek Gassama, Aliou Cisse tarafından Senegal kadrosuna davet edildi. C Grubunda mücadele eden Senegal’in oynadığı Tanzanya ve Cezayir maçlarında yedek oturan Gassama, gruptan çıkma mücadelesinde Kenya ile oynanan müsabakaya ilk 11’de başladı. Hocasının güvenini boşa çıkarmayan deneyimli sağ bek, Sarr ve Mane’nin gollerinde asist yaparak takımının gruptan çıkmasında büyük pay sahibi oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:36
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Işıksu esnafla biraraya geldi
    1. Başkan Işıksu esnafla biraraya geldi
    2. Şanlıurfa Piazza’da çizgi kahramanlar..
    3. İmam Hatipler gurur kaynağı oldu
    4. 'İnce Eller' sergisi sanatseverlerle..
    5. El Bab’da bomba yüklü motosikletle..
    6. Belediyespor karatecisi Burak Gencer..
    7. "Fenerbahçe'ye gitme, bizi bekle"
    8. Kırkpınar'da pehlivanların kayıtları..
    9. İsrail hapishanelerinde 11 Filistinli..
    10. Dünyanın tek parça en büyük taban..
    11. Kısırlık riskine karşı yumurta..
    12. İstanbul Ticaret Üniversitesi taban..
    13. Bahçeli’nin liderliği kitap oldu
    14. Yeşilay ve Kızılay’dan iş birliği
    15. Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne..
    16. Kremlin: "Denizaltı yangınının..
    17. Ege ihracatı bayram molası verdi
    18. Başkan Seçer: "Böyle gelmiş, böyle..
    19. 18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu
    20. Yeni Malatyaspor, kamp çalışmalarını..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz