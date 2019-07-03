Göztepe’de milli futbolcuların performansı sevindirdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin uluslararası turnuvalarda forma giyen oyuncuları, gösterdikleri başarılı performanslarla camiayı sevindirdi.

Göztepe’nin uluslararası turnuvalarda boy gösteren üç oyuncusunun başarılı performansları sarı-kırmızılı takımı gururlandırdı. Sarı-kırmızılı formayı giyen Beto, Borges ve Gassama yazı boş geçirmedi. Ülkelerinin milli formalarını terleten isimler yaz tatilinde uluslararası turnuvalarda boy gösterirken, ortaya koydukları başarılı performanslarla da camiayı memnun etmeyi başardılar. Sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği başarılı performansla yeniden Portekiz milli takımından davet alan Beto, kariyerine önemli bir kupa daha eklemeyi başardı. İlk kez düzenlenen UEFA Uluslar Liginde finale yükselen Portekiz’in kadrosunda yer alan deneyimli file bekçisi, şampiyonluk sevinci yaşadı. Deneyimli kaleci, böylece kariyeri boyunca milli takımla ilk kez kupa kaldırma sevinci yaşamış oldu.

Borges fire vermedi

Beto’nun yanı sıra takımın Kosta Rikalı orta sahası Celso Borges de sezon biter bitmez soluğu milli takımda aldı. Ülkesi Kosta Rika’nın en değerli futbolcuları arasında kabul edilen Borges, CONCACAF Gold Cup için aday kadroda kendine yer buldu. Çeyrek finalde Meksika’ya seri penaltı atışlarıyla kaybeden Kosta Rika’da, Borges 4 maçta da 90 dakika sahada kaldı. Deneyimli orta saha oyuncusu, turnuvada bir gol bir asistle mücadele etti. CONCACAF Gold Cup’ta başarılı bir performans sergileyen Borges’in sarı-kırmızılı takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Gassama parladı

Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapılan uluslararası turnuvalara oyuncu yollamayı başaran Göztepe, Afrika Uluslar Kupası’nı da boş geçmedi. Deneyimli sağ bek Gassama, Aliou Cisse tarafından Senegal kadrosuna davet edildi. C Grubunda mücadele eden Senegal’in oynadığı Tanzanya ve Cezayir maçlarında yedek oturan Gassama, gruptan çıkma mücadelesinde Kenya ile oynanan müsabakaya ilk 11’de başladı. Hocasının güvenini boşa çıkarmayan deneyimli sağ bek, Sarr ve Mane’nin gollerinde asist yaparak takımının gruptan çıkmasında büyük pay sahibi oldu.