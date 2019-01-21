Göztepe'de kupa maçı hazırlıklarına başladı



İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 23 Ocak Çarşamba günü Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından 5'e 2 çalıştı. Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ikinci bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu. Göztepe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.