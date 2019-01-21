Göztepe'de kupa maçı hazırlıklarına başladı

Göztepe'de kupa maçı hazırlıklarına başladı21 Ocak 2019 Pazartesi 15:08
İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 23 Ocak Çarşamba günü Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından 5'e 2 çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ikinci bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.
Göztepe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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