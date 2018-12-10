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Göztepe'de Kemal Özdeş ilk antrenmanına çıktı

10 Aralık 2018 Pazartesi 20:02
Göztepe'de Kemal Özdeş ilk antrenmanına çıktı


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 14 Aralık Cuma günü Bursaspor'u konuk edecek Göztepe, yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcuların, ikinci bölümde dar alanda çift kale maç oynadıkları belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Adama Traore'nin yer almadığı antrenmanda, Deniz Kadah, Kerem Atakan Kesgin ve Axel Ngando'nun takımdan ayrı çalıştığı ifade edildi.

Öte yandan, teknik direktör Kemal Özdeş'in teknik ekibinde, Murat Duman, Murat Aslan, İsmail Özünal, Tolga Özgen, Shay Nahmias ve Suat Arıcan'ın yer aldığı bildirildi.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 20:02
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