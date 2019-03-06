Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları



İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde dar alanda taktik ağırlıklı maç oynadı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin, idmanda yer almadı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.