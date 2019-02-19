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Göztepe’de kadro değişiyor

Spor Toto Süper Lig’de cuma günü Trabzonspor’u konuk etmeye hazırlanan Göztepe’de cezası biten oyuncuların yeniden takıma katılmasıyla Teknik Direktör Kemal Özdeş’in eli güçlenecek.

19 Şubat 2019 Salı 12:01
Göztepe’de kadro değişiyor

Spor Toto Süper Lig’de cuma günü Trabzonspor’u konuk etmeye hazırlanan Göztepe’de cezası biten oyuncuların yeniden takıma katılmasıyla Teknik Direktör Kemal Özdeş’in eli güçlenecek.


Geçtiğimiz hafta İstikbal Mobilya Kayserispor’a kaybederek küme düşme hattıyla arasında 1 puanlık fark kalan Göztepe’de gözler Trabzonspor karşılaşmasına çevrildi. Zorlu karşılaşmada galibiyetten başka bir sonucu aklının ucundan dahi geçirmeyen İzmir temsilcisi, alacağı 3 puanla yeniden üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor. Kayserispor maçında kart cezaları sebebiyle forma giyemeyen oyuncuların yeniden takıma dönecek olması teknik heyeti sevindirirken, Trabzonspor maçı öncesinde Teknik Direktör Kemal Özdeş’in eli de bir hayli güçlendi.



Forvette değişim


Aytemiz Alanyaspor maçında gördükleri kartlar sebebiyle İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kadroda yer alamayan orta saha oyuncuları Borges, Serdar Gürler ve Yasin Öztekin cezalarını tamamladı. Teknik Direktör Kemal Özdeş’in, Trabzonspor karşısında üç oyuncuya da forma şansı vermesi beklenirken, Alpaslan, Halil ve Gouffran’a ise kulübe yolu gözüktü. Kayserispor önünde beklentilerin altında kalan Deniz Kadah’ın da kızağa çekilmesine kesin gözüyle bakılırken, deneyimli futbolcunun yerine Jerome ve Ghilas’tan biri forma giyecek. Özdeş’in sol bekte formayı kime vereceği ise merak konusu. Transfer edildikten sonra defansın solunu Lumor Agbenyenu’ya emanet eden deneyimli teknik adam, Kayserispor maçının devre arasında Ganalı oyuncunun yerine Berkan Emir’i oyuna almıştı.



Yasin eski takımına karşı


Sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptıktan sonra performansında düşüş yaşayan Yasin Öztekin, Trabzonspor karşısında da takımının en büyük kozlarından olacak. Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor forması da giyen Yasin, ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan ve takımının 2-1 kazandığı karşılaşmada Göztepe’ye galibiyeti getiren golleri kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu son olarak 12. haftada oynanan BB. Erzurumspor maçında rakip fileleri havalandırmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:01
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