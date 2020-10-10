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Spor Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Spor

Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-10 15:04:45 -
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıkları sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde çabukluk çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra pas çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte milli takımlarda bulunan Lamine Gassama ile İrfan Can Eğribayat'ın katılmadığı antrenmanda sakatlıkları bulunan Kubilay Sönmez ile Stefano Napoleoni takımdan ayrı idman yaptı.

Göztepe, yarın saat 16.30'da Adnan Süvari Tesisleri'nde Menemenspor ile yapacağı müsabakayla hazırlıklarına devam edecek.

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